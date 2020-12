Mexico.- Sur les 34 millions de logements, 9,4 millions ont un décalage et 80% sont concentrés dans des matériaux de construction précaires, a informé le président Andrés Manuel López Obrador; qui a dit que dans le pays, il y avait 650 000 maisons abandonnées, en raison de la corruption dans la vente de terres.

Lors de la présentation d’un diagnostic du problème du logement dans le pays et sur les programmes de crédit direct pour la construction de logements, López Obrador a précisé que les mêmes bénéficiaires pouvaient acquérir les matériaux de construction et engager directement les travailleurs et une personne en charge des travaux. .

De même, il a révélé qu’il y a environ 650 000 maisons abandonnées, dont 175 000 seront récupérées, ainsi que leurs colonies, pour fournir tous les services: «c’est le fruit pourri de la période néolibérale, dans laquelle ils ont construit des maisons dans les zones loin, sans services ou dans les zones à risques. “

Au cours de la conférence de presse du matin au Palais national, López Obrador a accusé des politiciens et leurs proches d’avoir fait du trafic d’influence pour obtenir des permis de construire dans les zones à risque, où les bâtiments sont de mauvaise qualité, sans services urbains, sans transport et dans les zones reculées. d’emplois.

Il a fait remarquer que ces circonstances défavorables ont eu un impact sur les différentes communautés en termes de sécurité, de santé et de revenu des travailleurs.

À cet égard, Román Meyer, secrétaire au développement agraire, territorial et urbain du gouvernement fédéral, a indiqué que le gouvernement avait pour objectif de récupérer 175 000 des 650 000 maisons abandonnées.

Meyer a déclaré qu’elles sont abandonnées car les maisons ont été construites à deux ou trois heures des centres de travail et que les propriétaires vivent donc avec des parents ou louent des chambres ou des appartements mieux situés.

Le secrétaire Meyer a ajouté que sur les 34 millions de maisons, 80 pour cent ont des matériaux précaires et pour le moment, 9,4 millions de maisons sont déjà en cours de renforcement. Il a annoncé que le 7 décembre l’UMAS passerait aux pesos, une revendication historique des travailleurs.

Carlos Martínez Velásquez, directeur de Infonavit, a noté que pendant la période de la pandémie, les charges ont été suspendues et 450 000 travailleurs ont été pris en charge.

En outre, 363 000 855 actions ont été réalisées et un soutien de 21 millions 931 000 73 pesos a été alloué, dans 32 entités.

David Ricardo Cervantes, sous-secrétaire à la gestion foncière de Sedatu, a indiqué qu’à ce jour, 192 994 logements ont été améliorés et qu’à cette fin, des ressources de l’ordre de 12 milliards de pesos ont été allouées.

De plus, plus de 10 000 actions ont été réalisées et 47 000 sont en cours, ce qui génère 80 000 emplois directs. Agustín Rodríguez López, directeur de Fovissste, a indiqué que 4 millions de prêts ont été accordés à des taux de 8%. Rien qu’en 2020, 46 500 crédits ont été attribués.

