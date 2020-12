Cette semaine, différents détails sur la série “ Hawkeye ” ont commencé à être révélés, car des photos et des vidéos divulguées des enregistrements ont confirmé que Hailee Steinfeld jouera Kate Bishop, l’apprenti de cet archer, mais ce jour-là, davantage de membres de la distribution se sont fait connaître, parmi eux, il a été annoncé que le mexico-américain rejoindrait l’univers cinématographique Marvel, car nous verrons Tony Dalton dans ‘Hawkeye’ dans le rôle de Swordsman.

Pour la phase quatre du MCU, plusieurs séries seront ajoutées, qui atteindront la plate-forme Disney +, la première étant «WandaVision», qui viendra ensuite 15 janvier 2021 et on s’attend à ce que cette même année ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, qui a finalement terminé ses enregistrements après avoir dû s’arrêter en raison de la pandémie de Covid-19.

Après ne pas en savoir beaucoup sur la série fondatrice de Avenger, plus d’informations sont enfin publiées, parmi elles, il a finalement été révélé que on verra Tony Dalton dans ‘Hawkeye’, qui jouera Épéiste, Le mentor de Clint Barton et qui deviendra plus tard un méchant, mais il n’était pas le seul acteur à avoir rejoint la série, car ils le seront également Vera Farmiga, Zahn McClarnon, Fra Free et Alaqua Cox, en plus de Florence Pugh, qui reprendra son rôle de Yelena Belova.

Dans le cas de Vera farmiga jouera Eleanor Bishop, mère de Kate Bishop, tandis que Zahn McClarnon être William Lopez, père de Maya et Maya sera interprété par Alaqua cox, qui prend l’alias de Chassèrent, un méchant sourd-muet et Fra gratuit sera un mercenaire de nom Kazimierz Kazimierczak, mieux connu comme Pitre.

Comme vous pouvez le voir, la série aura un casting formidable, en plus de la série qui commence à prendre forme, car maintenant on sait qu’il y aura plusieurs méchants qui seront présents, en plus de voir enfin Clint Barton a fait son apprentissage chez Kate Bishop.