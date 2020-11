La fin du chemin des Winchesters est survenue il y a une semaine, mais ce n’est pas pour cela qu’ils ont arrêté la nouvelle qui entoure la série et c’est cela, au goût des fans, et plus émotionnellement que dans sa version originale, a avoué Castiel son amour pour Dean dans «Supernatural».

Depuis le début de la série, les fans ont théorisé sur les préférences des personnages, mais ce n’est qu’à la fin de la série que l’orientation de l’ange allié des frères Winchester s’est confirmée.

En fait, l’acteur qui joue l’ange, Misha Collins, a révélé que son personnage était toujours gay depuis le début de la série, mais que personne n’en était au courant.

Spoiler Alert, les paragraphes suivants contiennent des informations relatives à l’avant-dernier épisode de «Supernatural» intitulé «Despair».

Le moment en question est à la fin de l’épisode où Castiel décide de se sacrifier mais pas avant de dire ses sentiments à Dean, dans la scène en anglais Dean répond à «Je t’aime» avec «Ne fais pas ça, Cas», mais sa réponse dans le dub latin est “Et moi à vous.”

La scène originale n’a pas été si bien accueillie par les fans, Puisqu’ils croyaient qu’au moment de s’accepter comme gay, Castiel était condamné, il y a ceux qui sont devenus fous en voyant la traduction en espagnol, accusant même l’édition originale de devoir être modifiée.

VOICI LA SCÈNE EN ESPAGNOL UN PEU PLUS ÉTENDU AHHHH pic.twitter.com/VKL6wRYcHv – heller, diana heller (@knjbabygirl) 25 novembre 2020

Castiel a avoué son amour pour Dean dans “ Supernatural ” et la controverse de cette traduction a été telle que une fois de plus, Misha Collins a souligné qu’il s’agissait d’un “jeune traducteur” qui a changé le libellé.

“Salut, je voulais juste prendre un moment pour expliquer qu’il n’y a pas de conspiration, il n’y a jamais eu de fin alternative à l’épisode 15-18 lorsque Cas a dit: ‘Je t’aime'”, a déclaré Misha Collins.

Je vois beaucoup de commentaires sur la fin de #SPN et le récent doublage espagnol et je suis découragé de voir qu’il y a beaucoup d’idées fausses qui font que beaucoup de membres de notre famille se sentent non entendus et non soutenus, alors j’appelle une #SPNFamily réunion pour trier quelques choses pour mémoire: pic.twitter.com/hwK0HOkZ8a – Misha Collins (@mishacollins) 26 novembre 2020

L’acteur a ajouté qu’il estimait que la fin “était intentionnellement inclusive et une célébration de quelqu’un exprimant sa vérité et que de bonnes choses en sortaient”.