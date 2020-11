En cette semaine, quelques événements ont renouvelé l’attention sur les progrès de la lutte contre les abus sexuels commis par les ministres du culte contre des mineurs ou des personnes vulnérables; Cependant, les deux événements sont liés et la distance entre eux: l’un s’est davantage concentré sur les plaintes juridiques contre les présumés coupables; et un autre, dans la construction de culture et d’espaces où la prévention et la protection sont l’objectif central.

En premier lieu, à fort impact médiatique, la résolution de la Cour suprême de justice de la nation (SCJN) pour que l’accusation examine «la possibilité d’entendre les enquêtes contre l’archevêque émérite du Mexique, Norberto Rivera Carrera». Il s’agit d’une injonction déposée par l’ancien prêtre Alberto Athié contre une décision antérieure qui l’empêche d’accéder aux dossiers d’enquête des cas de pédophilie cléricale prétendument dissimulés par le cardinal. Cas dans lesquels, en revanche, l’activiste n’est pas impliqué, n’est pas une partie directement intéressée ou un plaignant.

La publication et la diffusion extensives des voix des victimes, ainsi que les preuves d’une protection institutionnalisée des ministres coupables, ont changé à jamais l’attitude de l’Église catholique envers cas d’abus sexuels contre des mineurs ou des personnes en situation de vulnérabilité. Ce changement a été radical; à un tel point qu’il n’est pas rien de dire que l’Église catholique est aujourd’hui l’une des institutions qui a le plus progressé dans la prise de mesures de prévention des abus et dans la configuration de mécanismes visant à protéger les mineurs.

L’essentiel a été de reconnaître pleinement les erreurs autoréférentielles qui ont perpétué les attitudes de conservation de l’institution avant de s’occuper ou même d’écouter les victimes et leurs besoins. Oui l’Église l’a profondément compris. Aucune autre institution ou organisation n’a publié librement le processus d’enquête de certains de ses membres les plus anciens, révélant les erreurs et les complicités qui, malheureusement, ont accentué l’agression et l’offense contre les victimes.

Et dans cette teneur de responsabilité est le deuxième événement pertinent: le Centre pour la protection des mineurs de l’Université pontificale du Mexique a participé à la création d’une nouvelle Alliance mondiale pour la sauvegarde (GSA, pour son acronyme en anglais), pour promouvoir des actions de prévention et protection des mineurs. Un effort intercontinental auquel participent des organisations spécialisées dans la prise en charge des victimes et dans la création de protocoles d’action face aux cas d’abus.

L’Alliance cherche à développer des normes mondiales pour les programmes universitaires, les certificats et les systèmes de protection de l’enfance. C’est un effort très pertinent de l’Église qui n’a pas reçu l’attention des médias mais qu’il pourrait faire beaucoup pour un avenir plus sûr pour tous et dans lequel les institutions assument leur responsabilité dans la prise en charge globale des mineurs.

Les deux événements sont complémentaires, mais doivent être évalués par l’horizon réel qu’ils peuvent atteindre. J’insiste, la dénonciation publique et la mise en garde de ceux qui sont directement ou indirectement responsables d’un problème aussi complexe que la pédophilie cléricale a été, jusqu’à présent, le seul outil de pression pour réaliser les changements culturels nécessaires sur ce fléau; Mais l’horizon ne peut se limiter aux histoires douloureuses du passé, il faut de l’engagement et de l’imagination pour améliorer le monde. Et c’est ce que la Global Safeguard Alliance tentera de faire, nous attendons de bons et nombreux résultats.

LIRE Une fermeture douloureuse mais nécessaire

* Directeur VCNoticias.com

@monroyfelipe