Comme boire les 12 raisins chaque 31 décembre, découvrez et commentez La robe pour les carillons de Cristina Pedroche est devenue une tradition. Et même le coronavirus n’a pas été en mesure de changer cela, car un an de plus, la Vallecana a présenté les cloches sur Antena 3 avec Alberto Chicote, un autre mythique de la chaîne ces dernières années. Bien que cette année le pain grillé ait été mangé Ibai Llanos qui a mangé les raisins donnant le carillons en ligne avec une audience de 552 345 personnes à sa minute d’or.

Comme chaque année, le secret le mieux gardé est fait pour attendre et Pedroche couvre sa robe avec une cape ou un accessoire flashy. Cette année était une sorte de longue cape blanche avec laquelle les réseaux ont plaisanté en disant qu’elle ressemblait à une courtepointe. Tout se passait bien, les deux présentateurs bavardaient et animaient la soirée avant de dire au revoir à 2020. Et comme d’habitude, parrainages, qui sont également d’autres habitués de ce type de parures et voici la grosse erreur.

Ils avaient tous les deux plusieurs à annoncer Avec les images que la chaîne de résumé de l’année avait préparées en raison de l’échec du calcul du temps, nous ne savons pas si les présentateurs ou la chaîne, tout à coup les salles sonnaient et Cristina Pedroche n’avait pas montré sa robe, quelque chose qui fait généralement toujours quelques minutes avant pour expliquer la conception, l’intention … etc.

Les chambres sonnaient et Pedroche a rapidement enlevé la «couette» en criant «le moment est venu!, tandis que Chicote regardait, incrédule, l’horloge pour vérifier qu’en effet, les quartiers sonnaient, ils avaient «attrapé le taureau».

La robe a été à peine vue pendant quelques secondes qu’après les carillons, car en raison de l’erreur de synchronisation, elle s’est concentrée sur l’horloge pendant les carillons comme d’habitude. En 2021, nous avons pu voir la robe et l’explication plus en détail, que comme le disait Pedroche, c’était un hommage aux masques, une robe “ mini masque ” conçu par Pedro del Hierro avec plus de 16000 cristaux brodés à la main. Selon les mots de la présentatrice, elle a choisi la tenue pour «apporter de la lumière» à tous les foyers après cette sombre 2020

Les réseaux se moquent de l’erreur de la robe de Pedroche

Comme prévu, pour Twitter ne manque rien et moins ces types de détails, Pour ce que Erreur d’antenne 3 a été beaucoup commenté dans les réseaux, presque au même niveau que le Robe Cristina Pedroche:

Mais qui a marqué les temps aujourd’hui dans # CampanadasA3?

Les souvenirs se sont terminés pendant que le carillon s’abaissait et que Pedroche déchirait mal la couette pendant que les chambres sonnaient. Quel désastre tout …

La chose à propos des cloches d’Antena 3 cette année est très triste.

Putain d’Antena3 … nous l’avons joué à la dernière minute! Comme ils l’ont mal organisé … J’ai commencé dans le raisin 3 à cause de la précipitation d’entrer soudainement dans le compte de l’horloge # CampanadasA3 – Angela Moreno (@ angu94) 31 décembre 2020

J’ai dû manger les raisins 3 à la fois.

# CampanadasA3 pic.twitter.com/nYcRghziej – ALBA MARÍA (@allbamolina) 31 décembre 2020

Désolé, mais cette année a été désastreuse.

Vous devriez vous excuser. # CampanadasA3 – Bobis 🎄🎄🎄🏳️‍🌈🇪🇸 (@bobiskiu) 1 janvier 2021