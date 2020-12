Mexico – Le président de l’Association nationale des sociétés de suivi et de protection des véhicules (ANERPV), Víctor Manuel Presichi Amador, a affirmé que la pandémie causée par le virus Covid-19 Il a généré des pertes dans le transport de marchandises.

Dans un entretien avec Siete24.mx, le président de l’ANERPV a rapporté comment cela avait affecté significativement au transport routier de marchandises, principalement celles liées à la nourriture et à la nourriture non périssable avec emballage.

Les États du Mexique, Veracruz, Puebla et Guanajuato, sont les entités avec le pourcentage le plus élevé de vols.

Cela peut vous intéresser: le vol de fret est déclenché

Eh bien, jusqu’en avril 2020, un total de 324 vols ont été enregistrés dans tout le pays camions lourds.

Ainsi que 192 aux véhicules tonnage inférieur couramment utilisé pour la livraison et distribution locale.

Le reste était des modes de transport privés et autres.

Un des Modus Operandi, Presichi a commenté, c’est que les assaillants, portant des blouses blanches, des couvre-dents et du matériel désinfectant, ont utilisé la technique des faux contrôles sanitaires pour arrêter camions.

Sous l’argument de “désinfecter” l’unité et / ou vérifier la température de l’opérateur.

Victor Manuel Presichi Amador, Président de l’Association nationale des sociétés de suivi et de protection des véhicules (ANERPV)

La peur et l’incertitude des opérateurs Face à l’épidémie de Covid-19, il est utilisé par des criminels pour mener des assauts armés.

Les dépouiller de véhicules, de marchandises et même de leurs effets personnels.

D’autre part Víctor Presichi, dIl a déclaré que la “loi anti-brouillage” (brouilleurs de signaux) était avantageuse pour les secteurs du transport motorisé de marchandises, assureur et suivi par satellite.

Parce qu’il permet d’augmenter les niveaux de sécurité pour le transfert de marchandises.

Avec cette loi, il cherche à protéger et à renforcer au transfert de marchandises, et avec lui à l’ensemble de la chaîne de distribution composée de fabricants de biens et de produits, sociétés de transport, prestataires de suivi par satellite, dépositaires, assureurs et commerçants.

Il est à noter qu’entre janvier et novembre 2019, l’Association nationale des sociétés de suivi et de protection des véhicules (ANERPV).

Il a signalé et documenté plus de 3 000 vols qualifiés dans tout le pays (seulement parmi ses associés, dans plus de 75% des cas, des «brouilleurs» ont été utilisés.

L’ANERPV a participé avec une grande responsabilité dans le domaine de la société civile et en tant que fédérateur d’entreprises de premier plan du secteur du pistage au Mexique dans la promotion, l’examen et les conseils techniques nécessaires pour formuler cette “loi anti-brouillage”, a souligné Victor Presichi.

ARH