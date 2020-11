Il était déjà décédé vendredi, mais pour les footballeurs des plaines du quartier peuplé d’El Rosario, la chaude matinée n’offrait qu’une certitude: le défi se poursuivait. Près de deux cents pamboleros amateurs ont célébré une sorte de liturgie; au-dessus de l’agitation de la terre, la danse hypnotique de 22 serveurs de balle a été exécutée tandis que les autres, derrière la ligne métaphysique de chaux, s’écriaient les prières bien connues: ‘Monte! Passer! Sauvegarde le! Tu l’as déjà vu! Bande! Bande!”

Le quartier est mal éclairé, mais chaque centimètre carré du terrain a de la lumière, de la couleur et de la définition, c’est pourquoi les maillots répétés de l’équipe nationale d’Argentine, de Boca ou de Naples sont clairement visibles que les fans ont pris et qu’ils portent avec fierté. Ils ont – sur la poitrine et le dos – le nom de Maradona, de ‘D10S’, et il semble que, dès qu’il le met, le joueur pense qu’il est plus habile, plus audacieux, plus efficace et plus complet. Peut-être plus émouvant est l’enfant éveillé qui a enregistré le numéro dix au dos de la seule armure valable pour le héros qui cherche l’épopée mythique de mettre le ballon dans le but.

C’est le premier week-end après Maradona. La star argentine est décédée mercredi et de nombreux fidèles ont dû attendre vendredi après-midi pour célébrer la liturgie du football. Peut-être que l’église maradonienne est une parodie religieuse; mais au niveau du football llanero, la passion pour ce sport des plus humbles n’est pas une simulation.

L’expérience serait extrêmement intéressante pour la professeure d’anthropologie et de religion, Sabina Magliocco, qui considère que les caractéristiques physiologiques et neurologiques des expériences spirituelles sont une partie fondamentale et partagée de la nature humaine: «Toutes les perceptions humaines de la réalité matérielle peuvent être documentées comme des réactions chimiques dans notre neurobiologie… Il n’est pas rationnel de supposer que la réalité spirituelle des expériences centrales est moins réelle que la réalité matérielle plus scientifiquement documentable ». Le but ou la défaite, on le sait, garde un sens de transcendance supérieur à celui des endorphines que le corps sécrète et donc, le plat pambolero festif et tragique, il devient un temple.

L’écrivain Eduardo Sacheri avait souligné: “Nous sommes si naïfs que nous continuons à voir le football comme un jeu.” La mort de Maradona nous a rappelé avec une balle dans le visage avec les «Diegos métaphysiques» des centaines de fois sur le terrain de quartier. Certes, avec le marketing et l’accès technologique, les exploits du «Fluff» se sont développés sur la pelouse; Sans la télévision – ou Internet – les capacités phénoménales de l’Argentin se réduiraient à quelques lignes et à une photographie dans les journaux sportifs ou dans le récit oral toujours inexact de ceux qui pourraient dire: “ J’étais là et c’est ce que j’ai vécu ” .

Le grand Fontanarrosa dans son histoire «Quel dommage Cattamarancio! il partage avec nous la narration passionnée et fiévreuse du chroniqueur d’un jeu qui est interrompu par des commandites publicitaires haineuses tandis que les lueurs désastreuses d’une guerre nucléaire commencent à être vues dans le ciel; ce dernier, cependant, n’est pas pertinent pour le fan, peu importe tant que le jeu est encore chaud. Dans le football llanero, la même chose se produit, la pandémie est suspendue jusqu’à ce que quelqu’un tousse et tombe de fièvre quelques jours plus tard, en silence et en blâmant tout sauf le jeu: «Parce que vous faites une erreur, vous n’avez pas à payer pour le football … tache », a déclaré Maradona.

Le football est-il une religion? J’ose dire non. Mais cela ne devrait pas avoir d’importance pour les fans vraiment passionnés. Elle doit intéresser les fidèles des religions dont les signes, plus profonds et réels, sont dilués dans des règles et non dans des expériences personnelles et communautaires. Pour les prédicateurs et les exégètes de la communauté du jeu, de l’équipe-congrégation, le football est une expérience dont la plénitude est de groupe, d’union, partagée: “Si nous perdons nous serons les meilleurs, si nous gagnons nous serons éternels” (Pep Guardiola), “Aucun joueur n’est aussi bien que tous ensemble »(Alfredo Di Stefano).

Ce ne sont pas que des mots; Ils font partie d’une réalité que les joueurs et les fans de football comprennent, avec la certitude difficile qu’un match sans but est comme un dimanche sans soleil.

Dans le quartier, ils ont joué tout le samedi, il y avait une pause pour regarder le match du soir, et la fête s’est poursuivie dimanche matin. Maradona était mort et il y avait ceux qui disaient être là à cause de lui, à cause du football; et le soleil et les buts brillaient; Oui il y avait des plaines transformées en temples.

* Directeur VCNoticias.com

