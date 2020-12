Malgré le fait que Netflix ait dû annuler plusieurs séries de sa série originale au cours de ce 2020, pour diverses raisons principalement dues à la pandémie, il a été annoncé cette semaine que il y aura une troisième saison de ‘Locke & Key’, bien que sa deuxième saison ne soit pas encore sortie.

A travers un communiqué officiel de la grande plateforme N, ce renouvellement a été annoncé, dans ce même message la co-créatrice de l’émission, Meredith Averill, Il a déclaré: «Je suis extrêmement reconnaissant d’avoir trouvé une maison sur Netflix où je suis constamment soutenu, mis au défi et inspiré. J’ai hâte de poursuivre et d’élargir notre relation. “

De la même manière la nouvelle a été partagée sur le compte officiel de la série sur Instagram, où le casting est montré en train de danser, de leurs maisons respectives et des clés de dessins animés tombent autour d’eux. “Bonne danse parce que Locke & Key a été choisi pour la saison 3”, lit-on dans l’article.

Variety a également signalé que la deuxième saison de tournage à Toronto est terminée Afin de sortir l’année prochaine, même si le jour et le mois sont inconnus, en plus le tournage de la troisième partie débutera au Canada, au début de 2021, mais il n’y a pas non plus de dates de sortie.

“Nous avons des aventures incroyables pour la famille Locke dans la saison 3, et nous ne pourrions pas être plus excités de continuer à raconter notre histoire avec nos grands partenaires de Netflix”, a expliqué Carlton Cuse, un autre créateur de la série dans le même communiqué.

Pour ceux qui ne connaissent pas «Locke & Key», son synopsis se lit comme suit: «Après l’exécution de leur père dans des circonstances mystérieuses, les trois frères Locke et leur mère emménagent dans leur maison ancestrale, Keyhouse, qu’ils découvrent regorge de clés magiques. qui peut être lié à la mort de son père. “