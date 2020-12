Un partisan de Donald Trump, protestant contre les résultats des élections en novembre dernier à Las Vegas.John Locher / AP

“Nous allons gagner”. “Élection truquée.” “Cette élection a été un scandale (fraude!) Plus grand que quiconque aurait pu le penser.” Ce sont des fragments de tweets lancés ce mercredi, un mois après les élections, par le président des États-Unis. Il y a de nombreuses explications possibles au fait que Donald Trump continue de dire qu’il a remporté les élections du 3 novembre. Il y a ceux qui les recherchent dans le domaine psychologique, faisant appel à cette incapacité à assumer une défaite dans un monde dont son père despotique lui a fait comprendre qu’il était divisé entre gagnants et perdants. Et il y a aussi de fortes raisons financières. Plus précisément, les 170 millions de dollars qu’il a amassés parmi ses partisans depuis le jour des élections. Un jour comme mardi, par exemple, n’importe qui dans la base de données de la campagne Trump a reçu quatre SMS (“Nous avons besoin de vous pour défendre l’élection!”) Et deux emails demandant des dons pour prolonger un combat qui et peu de gens dans son environnement, et peut-être même pas lui, pensent que cela ne mène nulle part.

Il est également facile de voir une explication au silence complice de son parti, craignant que le rejet des fantasmes de Trump ne conduise à une confrontation qui met en danger les deux sièges du Sénat qui se disputent en janvier en Géorgie, et qui déterminera qui contrôle la Chambre. Les commandants républicains le savent bien: le Trumpisme est le culte d’une personne. Et cette circonstance nous invite également à nous demander dans quelle mesure son refus d’accepter le résultat électoral est transféré à ses 74 millions d’électeurs.

La plupart des sondages indiquent que ces partisans partagent le discours du président. Dans un YouGov pour The Economist, réalisé la semaine suivant les élections, 86% des électeurs de Trump ont répondu qu’ils ne pensaient pas que Joe Biden avait légitimement gagné les élections. Selon le même sondage, trois électeurs Trump sur quatre estiment que le résultat réel ne sera jamais connu. Dans un autre sondage NBC et Change Research, publié le 21 novembre, seuls 3% des électeurs de Trump pensent que Biden a gagné légitimement. Cela signifierait que 72 millions d’Américains soutiennent que les élections ont été truquées.

Il y a des experts qui soulignent que, dans ces sondages, ceux qui répondent le font simplement en répétant le discours de leur chef, sans nécessairement laisser entendre qu’ils y croient à la lettre. Ils soulignent également que la méfiance à l’égard du système n’est pas si rare et qu’elle tend à disparaître lorsque le cycle politique revient au pouvoir. Mais personne n’ignore que la moitié du pays affirme publiquement que le prochain président sera illégitime. Surtout lorsque l’actuel locataire de la Maison Blanche a nourri cette réalité parallèle imperméable à l’actualité contrastée tout au long de son mandat.

Il ne faut pas oublier que même l’offensive de Trump sur l’illégitimité des élections remonte à des mois avant leur tenue. Le président a passé des mois à convaincre ses bases que seule une fraude arrêterait sa victoire. “La seule façon de perdre ces élections est de les truquer, rappelez-vous ceci”, a-t-il déclaré à ses partisans dans le Wisconsin en août.

La propagation de ce faux récit de fraude électorale, selon une étude récente du groupe de défense des droits humains Avaaz, Elections Integrity Partnership et The New York Times, est concentrée dans un petit groupe de personnalités de droite ayant beaucoup d’influence sur les réseaux sociaux, dont Donald Trump Jr., le fils aîné du président. Un noyau de 25 personnes, selon l’étude, est lié à près d’une interaction sur trois sur la désinformation liée à la fraude électorale. «On suppose souvent que la désinformation ou les rumeurs surviennent spontanément. Mais ces super-diffuseurs montrent qu’il y a un effort intentionnel pour définir le récit public », a expliqué dans le New York Times Fadi Quran, directeur d’Avaaz.

Au-dessus d’eux, il y a le président lui-même, dans le rôle de super-diffuseur en chef. Les 20 messages Facebook avec le mot «élection» qui ont généré le plus d’engagement deux semaines après l’élection provenaient tous du président. Et ils étaient tous faux ou trompeurs, selon des vérificateurs indépendants cités par le Times. Un seul tweet du président accusant Dominion, un logiciel de tabulation des votes, d’effacer 2,7 millions de votes a été partagé 185 000 fois et a reçu 600 000 mentions J’aime. Comme pour beaucoup de messages du président, Twitter a ajouté une balise avertissant que les informations n’étaient pas exactes. Preuve du faible impact sur les bases trumpistes de ces mises en garde des réseaux sociaux dont le président dénonce depuis des années le prétendu parti pris progressiste.

Véhicule médiatique

Ces bases ne sont pas moins imperméables aux efforts journalistiques des médias les plus prestigieux. Aux États-Unis, la plupart des grands médias sont étrangers à la moitié de la population, qui les considère, au mieux, élitistes et biaisés vers la gauche. Cette moitié de la population est un succulent gâteau que Fox News a mangé presque exclusivement. Mais dans la chaîne de Murdoch, parmi les sycophants décomplexés du président, des voix critiques ont émergé ces semaines qui, abandonnées aux preuves, refusent de le suivre dans ses délires. Cela a produit un désaccord ouvert entre Trump et Fox, sur lequel certains hommes d’affaires astucieux ont réussi à capitaliser.

C’est le cas de Christopher Ruddy, qui fait partie de l’environnement social de Trump en Floride et PDG de Newsmax, qui est devenu le véhicule médiatique le plus en vue des fantasmes de Trump ces semaines-ci. Selon les gros titres de la couverture de mercredi, «l’enquête sur la fraude électorale n’est pas terminée», «il y a suffisamment de preuves pour un procès en Arizona», «les abus du vote à distance dans le Wisconsin ont affecté 220 000 bulletins de vote» et «le FBI il collecte des données sur la fraude électorale ».

Grâce à cela, son audience aux heures de grande écoute est passée de 58 000 personnes en moyenne avant les élections à 1,1 million après. Trump lui-même a contribué à son décollage, louant le réseau et partageant ses histoires. Disponible sur le câble dans la plupart des foyers, ainsi qu’en ligne, Newsmax est devenu le fléau de Fox par la droite.

Ruddy n’est pas ému par le fanatisme. C’est un homme d’affaires qui exploite une mine d’argent et de pouvoir. «En ces temps», a-t-il récemment déclaré dans le New York Times, «les gens veulent quelque chose qui tend à affirmer leurs points de vue et leurs opinions». Et c’est ce qu’il trouve dans cet univers alternatif d’informations présumées dans lequel, malgré toutes les preuves du contraire et les dommages potentiels à la démocratie américaine, la lutte continue.

Abonnez-vous ici à la newsletter sur les élections aux États-Unis