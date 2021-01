Par Luis Losada Pescador

Excitant le jour des rois dans le Capitole des États-Unis. L’image consommée par le monde entier est celle d’une foule trumpiste s’emparant du Capitole par la force et empêchant la nomination de Joe Biden au poste de 46e président des États-Unis. Ils ont manifestement été expulsés, la session s’est poursuivie et Biden a été nommé président.

Les images sont concluantes. Et comme notre démocratie est plus audiovisuelle que réelle, tout est dit: Trump est un putschiste qui a tenté de mettre fin à la démocratie aux États-Unis.

La réalité, cependant, est beaucoup plus complexe. Il s’avère que parmi les assaillants se trouvent plusieurs membres reconnus de l’extrême gauche, en particulier Black Life Matter et le mouvement Antifa. Il y avait même des acteurs comme le «monstre» aux cornes de buffle. Le film était parfait. Et avec plus de box-office que n’importe quel blockbuster hollywoodien.

Plus de questions. Il s’avère que la police a ouvert la porte aux manifestants. Le pays le plus obsédé par la sécurité de la planète après qu’Israël a laissé des fous prendre le Congrès lors d’une séance clé? Pourquoi la police démissionne-t-elle pour garantir l’ordre et la normalité de la session du Capitole?

Nous continuons. Un assaillant tente de forcer une fenêtre et reçoit un coup de feu mortel. À côté de lui, il y avait plusieurs policiers. Personne ne détient l’auteur du tir? Défaillance technique ou exécution? Est-ce que quelqu’un cherchait un mort?

Après le désordre des buffles et le reste des “ geeks ” de pillage, Trump appelle son peuple à se calmer, à respecter les forces de l’ordre et à rentrer chez lui. Le média titrant qu’il ne condamne pas l’agression et Twitter le censure et empêche de le partager pour avoir insisté sur la fraude électorale, une “ hérésie ” pour le réseau social.Enfin, Trump se rend et décide de faciliter la transition. Il préfère éviter une guerre civile après quatre morts dans le mess.

Et c’est là que toutes les forces décident d’enterrer les «morts». Les démocrates appellent à sa destitution immédiate. Pelosi menace la mise en accusation: il doit être humilié pour ne pas être une menace dans quatre ans ou pendant ces quatre ans …

Facebook décide qu’il empêchera Trump de publier dans les deux prochaines semaines. Pas d’audience de l’intéressé. Aucune garantie légale. Sans juge prédéterminé par la loi. Parce que j’en vaux la peine. C’est le nouveau système. Zuckerberg commande, décide et exécute. Sans plus. Et la liberté d’expression? Malchance.

Le Parti communiste chinois se félicite de l’arrivée de Biden. Je vous remercie. Nous savons déjà qui gagne dans cette impulsion. Trump n’a pas perdu. Il a perdu l’état de droit, les garanties procédurales, les institutions, la démocratie, les libertés et l’Occident. Il a gagné la grande capitale financière, la Chine, la grande industrie technologique et les grands lobbies de l’avortement et des homosexuels. Et ils l’ont fait avec une «performance» grossière. C’est aussi simple que ça de gagner en puissance: avec un ‘film’ à petit budget …

L’hameçon du pêcheur

Nous pouvons l’hypocrisie. Ceux qui ont «entouré» le Congrès disent que la prise du Capitole est le «modus operandi de l’extrême droite». Y a-t-il plus d’hypocrisie? Ils se défendent en disant qu’ils ne l’ont pas pris, ils l’ont juste encerclé. Clair!” Parce que la police espagnole a fait son travail. Le Venezuela se joint à la critique. Le Venezuela critique la «performance» américaine et sa démocratie. C’est ce que dit le pays dont les dernières élections n’ont été reconnues ni par l’UE ni par la majorité de ses voisins. «Il a dit la casserole à la casserole»… Les sacs, calmez-vous. Wall Street était imperturbable. La chose normale est que l’argent fuit l’instabilité. Étaient-ils des feux d’artifice à prix réduit?

