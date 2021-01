La suite de l’histoire de The Seven et de l’équipe dirigée par Billy Butcher est déjà en développement, mais l’écriture du scénario de cette nouvelle saison a-t-elle été facile? Le créateur de la série, Eric Kripke a parlé de ‘The Boys 3’ et il a répondu à cette question en montrant à quel point il est passionné par le projet original d’Amazon Prime Video.

À travers une interview pour ‘Consequence of Sound’, Kripke a avoué être excité malgré divers défis comment continuer à explorer des sujets que la série n’a pas encore abordés et approfondir ceux qui ont déjà été discutés, en plus de construire de nouveaux personnages pour cette troisième saison.

“Ce qui m’inquiète à propos de la saison 3, c’est que c’est devenu tellement amusant et joyeux d’écrire à nouveau. Cela m’inquiète. C’est agréable. Je sais évidemment que chaque saison d’une émission de télévision devient un peu plus difficile parce que tous vos instincts originaux à explorer ont été explorés. Vous devez donc commencer à explorer certains des domaines auxquels vous n’auriez peut-être pas pensé au départ dans ces histoires, et il est toujours un peu plus difficile de vous sentir si bien et fascinant comme les choses que vous avez frappées au début », a-t-il expliqué.

D’autres points qui ont été touchés lorsque Eric Kripke a parlé de “ The Boys 3 ” concernaient la façon dont il se sent en paix quand il finit de faire un épisode, bien que vous donne toujours plus d’énergie pour continuer à travailler et vous améliorer, même pensée qui donne envie de s’impliquer davantage dans l’édition des chapitres: “rien ne me rend plus heureux de dire que ‘Oh, j’ai beaucoup de notes. Allez l’améliorer, mon ami’. Je ne suis pas du genre à dire: ‘ C’est fini et je suis heureux. “Je dis juste:” Ouais, mec. J’aurais aimé avoir un mois de plus avec tout. “

Quant à Les enregistrements de la troisième saison de ‘The Boys’ débuteront début 2021 Bien que la pandémie de coronavirus n’ait pas été totalement maîtrisée, mais on s’attend à ce que cela ne représente pas un obstacle pour la production, sa date de sortie n’est pas encore confirmée par Amazon Prime Video.