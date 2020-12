pendant le col Journée des investisseurs Disney Les projets sur lesquels Disney travaille actuellement ont été annoncés pour les années suivantes et parmi ceux mentionnés ci-dessus figurait l’avenir de Star Wars, une franchise qui aura plusieurs séries à l’horizon et dont nous avions déjà connaissance est celle de ‘Obi Wan Kenobi’, où nous verrons le retour de Ewan McGregor comme ce maître Jedi, mais il a également été annoncé qu’un acteur prequel allait faire une apparition et après avoir fait cette annonce Hayden Christensen a parlé de son retour en tant qu’Anakin Skywalker.

L’acteur Hayden Christensen a joué un jeune homme Anakin Skywalker dans ‘Attack of the Clones’ et ‘Revenge of the Sith’, mais ce rôle l’a marqué à vie, puisqu’il ne pouvait pas continuer à jouer, car de nombreux fans de la franchise n’aimaient tout simplement pas sa participation, mais apparemment petit à petit le public a digéré ce rôle et Christensen semble plus satisfait avec votre papier.

Lors d’une interview pour StarWars.com, Hayden Christensen a parlé de son retour en tant qu’Anakin Skywalker pour la série ‘Obi-Wan Kenobi’ et il était heureux de revenir dans la franchise après plusieurs années:

«Ce fut un voyage incroyable en jouant Anakin Skywalker. Bien sûr, Anakin et Obi-Wan n’étaient pas dans les meilleurs termes quand nous les avons vus pour la dernière fois … Il sera intéressant de voir ce qu’un réalisateur incroyable comme Deborah Chow nous réserve à tous. Je suis ravi de travailler à nouveau avec Ewan. Ça fait du bien d’être de retour. “

On s’attend à ce que bientôt la série d’Obi-Wan Kenobi commence la production, puisqu’elle travaille actuellement sur la série “ Cassian Andor ” avec Diego Luna et il est très probable que la série avec Ewan McGregor commencera à la fin.