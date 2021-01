Mexique – L’activité récente du volcan Popocatepetl C’est dans les paramètres observés ci-dessus, c’est pourquoi pour le moment il n’y a rien à craindre.

Cependant, la population doit rester attentive aux informations délivrées par les autorités, ont convenu des scientifiques du Institut de géophysique (IGF) de l’UNAM.

Nous devons tenir compte du fait que nous vivons dans un pays volcaniquement actif et que plus nous en saurons sur ce phénomène et d’autres, tels que les tremblements de terre, mieux nous serons en mesure de nous protéger et de savoir quoi faire, ont-ils indiqué.

Lors d’une conférence de presse virtuelle, ils ont commenté que si les paramètres observés dans le passé ne changent pas maintenant, il est certain que “Don Goyo” ne fera rien de plus que ce que nous avons déjà vu: émettre des cendres ou des explosions qui, même si elles peuvent être spectaculaires, ils ne mettent pas la population en danger, ils abondent.

Le directeur de l’IGF, Hugo Delgado Granados, a expliqué: il y a quelques années, le colosse a changé d’activité, de sorte qu’il ne construit plus de dômes de lave, ou les produit occasionnellement et de petite taille.

Désormais, l’essentiel de son activité se concentre sur l’expulsion de fragments (qui la nuit semblent impressionnants, étant un matériau incandescent), mais cela fait partie de son activité normale.

Cependant, a-t-il poursuivi, il est important de considérer qu’il peut y avoir une série de variations, et pour cela il existe un réseau de surveillance à Popocatépetl, afin de fournir un suivi en temps opportun et d’observer toute modification des différents modèles qui indiquent quelque chose de différent.

Delgado Granados a expliqué que l’analyse de ces informations est effectuée au sein d’un comité consultatif scientifique qui participe conjointement avec la Coordination nationale de la protection civile.

Ana Lillian Martin del Pozzo a expliqué: ce qui se passe dans le volcan est un phénomène de production de cendres, d’émissions petites et plus grandes, qui se déplacent principalement vers Puebla, et ces derniers jours vers des zones de l’État du Mexique, comme Amecameca; ils pourraient même atteindre Mexico.

Parallèlement, Delgado Granados a suggéré de consulter la carte des dangers du volcan Popocatépetl, qui a une base scientifique fondamentale puisqu’elle permet par exemple de reconnaître son activité dans le passé et comprend des itinéraires d’évacuation.

Les scientifiques ont exhorté la population à s’abstenir de grimper sur le volcan, à être en contact avec les autorités, à suivre les instructions et à se tenir au courant des sources officielles, telles que l’IGF et le Centre national. de la prévention des catastrophes, à travers ses différents médias et réseaux sociaux.

