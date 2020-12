Le monde interne des organisations

Nous ne sommes pas certains de ce qui arrivera d’ici 2021. Pour beaucoup, c’est peut-être le retour à la normale possible et souhaité; pour d’autres, une nouvelle normalité ajustée et pour d’autres, une réalité nouvelle et très différente. Que se passera-t-il lorsque la majorité de la population aura été vaccinée? Arrêterons-nous d’utiliser des masques? Reviendrons-nous sur nos lieux de travail? Aurons-nous à nouveau des interactions avec nos collègues? Retour aux réunions d’affaires dans les salles de conférence?

Certainement de nombreuses questions ainsi que des réponses possibles. Chaque entreprise a envisagé au moins deux scénarios pour cela. Dans certains cas, ces scénarios ont été partagés avec des collaborateurs et dans d’autres non; Cependant, dans les deux cas, l’incertitude reste le facteur commun puisque, même si l’on dit le contraire, nous savons tous que ce que nous vivons aujourd’hui est vraiment un modèle temporaire et que le modèle définitif sera adopté dans chaque entreprise une fois le la population a été vaccinée et la pandémie finit par devenir endémique.

Que devons-nous faire dans cette situation? À mon avis, tout comme les entreprises doivent planifier à quoi ressemblera leur réalité une fois la phase de vaccination mondiale terminée, chacun de nous doit planifier à quoi ressemblera notre réalité de travail particulière, en particulier la manière dont nous devrons jouer notre rôle au sein notre organisation.

L’espace d’un instant, essayons d’oublier ce que nous faisons et comment nous le faisons. Repensons «pourquoi» nous le faisons et ce que l’organisation devrait vraiment recevoir de notre rôle particulier. C’est en se remémorant l’objectif de notre rôle (ou, dans certains cas, en le clarifiant pour la première fois), où nous devons commencer à redéfinir ce que nous devons faire et comment le faire dans la nouvelle réalité, en tirant le meilleur parti des ressources qui seront disponibles. disponible.

Aujourd’hui plus que jamais, nous devons chercher à être efficaces et efficients dans notre rôle.

Être efficace, c’est faire ce qu’il faut et arrêter de faire tout ce qui ne contribue pas vraiment à l’accomplissement de nos responsabilités. Peut-être que lorsque nous sommes arrivés à l’organisation ou au poste que nous occupons aujourd’hui, nous avons commencé à faire des choses que notre prédécesseur a faites sans nous demander si elles ont vraiment contribué et étaient nécessaires. Peut-être que nous avons fait d’autres parce qu’un patron nous l’a demandé, mais en réalité, ils n’avaient pas de raison d’être; beaucoup d’autres, peut-être, nous les avons incorporés dans le cadre de notre processus de maturation individuel et nous les avons conservés simplement par inertie. Quelle que soit la raison, nous trouverons sûrement des choses que nous faisons aujourd’hui et que nous devrions vraiment arrêter de faire pour être vraiment efficaces.

Une fois que nous avons défini ce qui est correct, il est temps d’analyser si nous le faisons correctement. Être efficace signifie optimiser les ressources utilisées pour faire le travail; c’est-à-dire avec le moins de gaspillage de ressources possible. Si le modèle de travail virtuel que nous avons adopté dans la grande majorité des entreprises pour faire face à la pandémie nous a fait comprendre une chose, c’est la grande quantité de ressources qui étaient auparavant gaspillées pour faire le travail: du temps, de l’argent et des efforts. Eh bien, au niveau individuel, nous devons faire cette analyse pour trouver le moyen le plus efficace de faire notre travail et de remplir nos responsabilités. Évaluer où nous commettons le plus d’erreurs et mettre en œuvre des actions pour corriger cela, identifier la redondance des efforts et créer des moyens d’optimiser les ressources que nous utilisons au maximum.

En agissant correctement et de la bonne manière, c’est-à-dire en étant efficaces et efficients dans notre responsabilité individuelle, nous serons en mesure de compléter le puzzle que les chefs d’entreprise ont aujourd’hui face à l’incertitude que représente la nouvelle réalité que nous vivrons l’année prochaine.

N’attendez pas que l’organisation vous dise comment travailler dans la nouvelle réalité qui, espérons-le, arrivera d’ici 2021. Anticipez et dites à votre organisation comment vous et votre équipe travaillerez.

Faites les bonnes choses et de la bonne manière. Contribuez à la conception du modèle de travail que votre organisation devra non seulement travailler pendant la pandémie, mais aussi pour le prochain quart du 21e siècle.

