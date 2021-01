Avec la fin de ‘Avengers: Endgame’ et les sacrifices d’Iron Man et de Black Widow, il y a un autre grand vide dans la gamme Avengers, celui de Steve Rogers, et bien qu’il ait déjà nommé un successeur, le doute si Falcon sera digne de la Le bouclier de Captain America demeure.

Comme on peut bien le voir à la fin du film, Steve décide de rester dans le passé pour vivre avec Peggy Carter et tenez sa promesse de danser avec elle.

Une scène avant que le vieux Steve ne remette son bouclier à Sam Wilson, le désignant comme son successeur; Également dans cette scène, nous voyons Bucky Barnes accepter la décision de Steve.

Cependant, quelles sont les raisons d’avoir nommé Falcon comme le nouveau Captain America?

Le premier, et le plus évident, est de suivre la ligne Marvel Comics. Dans ‘Sam Wilson – Captain America # 1′, on voit Sam portant l’emblème de l’étoile après que Steve ait retrouvé son âge royal.

La seconde est que bien que Steve et Bucky soient amis depuis l’enfance, Sam fait partie des Avengers depuis le plus longtemps, puisque les événements survenus dans ‘Captain America: Winter Soldier’ ​​ne sont pas oubliés, où Bucky était sous les ordres d’HYDRA, et son code moral n’est pas aussi bon que celui de Sam.

Ce qui conduit à la troisième raison. Le gouvernement américain n’est probablement pas très content de l’idée d’un ancien soldat et assassin soviétique ayant l’image du héros américain, sans compter que Bucky n’a jamais été poursuivi pour les crimes qu’il a commis.

À cela s’ajoute que le baron Zemo reviendra dans «Le faucon et le soldat de l’hiver» et cela peut mettre son état mental en danger.

Bien sûr les deux Sam et Bucky ont porté le poids du bouclier à différents moments dans les bandes dessinées, Mais le Marvel Cinematic Universe (MCU) a choisi d’emprunter une voie spécifique.

On verra si Falcon sera digne du bouclier Captain America à partir du 19 mars 2021, date de sortie de “ The Falcon and the Winter Soldier ”.