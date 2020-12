Le 11 décembre, la nouvelle a annoncé que Carlos Navarro «El Yoyas», il a été condamné à près de six ans de prison jusqu’à sept crimes pour abus, blessures, menaces et vexations contre son ex-femme, Fayna Bethencourt, ses deux fils mineurs, et le nouveau petit ami sa.

Maintenant, Fayna a accordé une interview à Lecturas, où elle a raconté le grand enfer qu’elle a vécu pendant sa relation avec l’ancien concurrent de ‘Grand frère’. “Je ne suis pas satisfait de la phrase. Il y a de la tristesse et beaucoup de douleur“, a souligné la phrase.

Menacé et attaqué

Fayna, qui a également participé à «Big Brother», a commencé par révéler certaines des attaques qu’elle a subies devant ses enfants: “La première fois qu’il m’a battu, mon enfant de trois ans a essayé de me défendre“, il a souligné.

“Je me souviens une fois que, devant mes enfants, il m’a donné un coup de pied si fort que j’ai eu une bosse sur le genou. Je me suis opposé à lui et il m’a frappé. Cette fois, j’ai pris une photo. J’ai dit: ‘Vous n’allez plus me mettre la main. C’est fini’. Sa réponse a été: «J’ai coupé mes mains avant de vous poser la main». La chose suivante était que m’a donné un coup de tête“, a ajouté.

Après cela, elle a avoué que pendant la grossesse, elle n’avait pas subi d’agressions, mais “les humiliations étaient les mêmes”. “M’attraper par le cou était commun. Il n’a jamais laissé de marques sur mon visage. Des ecchymoses sur le corps, des coups de poing, oui j’avais“, il a souligné.

Fayna Bethencourt a admis que Carlos Navarro était la seule personne pour qui elle avait eu peur et pour qui elle avait craint pour sa vie et celle de ses enfants. En fait, à cause de sa jalousie, il ne le laissait pas faire des choses comme aller laver la voiture parce que «cela rendait tout le monde excité». “Tu penses qu’il est jaloux parce qu’il t’aime”, a souligné.

«J’ai honte de le dire. Je couchais souvent avec mes enfants et il venait et me sortait. Une fois, il m’a coincé contre le mur, le front pressé contre le mien, et m’a attrapé par le cou. Les nuits suivantes J’ai dormi avec un crayon pointu pour me défendre. S’il avait ramassé un couteau, il aurait admis qu’il était en réel danger. Une partie de moi n’a pas voulu l’admettre », a reconnu.

Les abus étaient continus et même sa fille lui a dit que les choses devaient changer: “Ma fille m’a demandé plusieurs fois de le signaler. À l’âge de 7 ans, il m’a dit: “Vous dites toujours la même chose, que cela ne se reproduira plus, et cela se produit toujours” “, a-t-il ajouté.

Une tentative d’évasion

En 2016, la situation était intenable, et il a tenté de fuir: «Il ne lève pas mes coussins et il fait ce que je dis», m’a-t-il relâché. Les menaces et les insultes ont commencé. J’ai couru m’enfermer dans la salle de bain, car C’était derrière lui, c’était habituel. La tension était terrible et deux jours avant notre départ, il nous a enfermés chez nous.“, a révélé.

Cependant, six mois après avoir pris un vol pour les îles Canaries avec ses deux enfants, elle a fini par retourner à Barcelone avec ‘El Yoyas’, comme il l’avait menacé d’emmener les petits.

La «fin» de leur relation

Fayna a essayé de rompre avec Carlos pour toujours, mais Carlos est venu le menacer de mort: “Il m’a dit que j’allais retourner sur mes terres, mais avec mes pieds d’abord.” Bien que finalement ont divorcé et garde des enfants.

De plus, sa nouvelle compagne, Misael, a également reçu des menaces et des insultes de la part de Carlos Navarro, venu par surprise le jour de l’anniversaire de son fils, où il a fini par être arrêté.

“Ma plus grande satisfaction est de savoir que j’ai sorti mes enfants de cet enfer. Ils vont dans une bonne école, parce que mes parents y sont allés, ils leur ont apporté leur amour et leur soutien financier. Il n’a jamais pris soin de ses enfants. Je suis très heureux maintenant. Je voudrais réétudier et je suis en train de monter un coiffeur », a-t-il conclu.