Carlos Navarro ‘El Yoyas’ a été condamné il y a quelques jours à peine à près de six ans de prison pour sept crimes de mauvais traitements, blessures, menaces et harcèlement contre sa femme, Fayna Bethencourt, ses deux enfants mineurs, et contre le nouveau partenaire de son ex. Maintenant, l’ancien concurrent de ‘Big Brother’ a décidé de rompre son silence pour avouer à quel point elle est “soulagée” et “heureuse” après les années difficiles qu’elle a subies aux côtés de l’homme qu’elle a rencontré dans l’émission de télé-réalité Telecinco

“Eh bien, la vérité est que je ne vais pas très bien. Un certain nombre de choses se sont produites et j’ai jugé bon d’aller au tribunal. Ils n’auraient pas imposé une série de mesures si les tests n’existaient pas», ont commencé à exprimer les îles Canaries.« Je suis soulagé parce que la justice m’a donné raison. La phrase n’est pas une joie complète car malheureusement elle est le résultat de beaucoup de douleur et de beaucoup de souffrance», a-t-elle avoué aux micros de Mediaset visiblement déplacés.

“J’ai vraiment beaucoup de chance. Il y a beaucoup de sentiments mitigés, de nombreuses années à endurer ce que j’ai enduré et de nombreuses années à rester silencieux. Je n’ai jamais voulu que cela soit rendu public. Je suis heureux pour mes enfants et ma famille. Cela n’est pas seulement subi par la personne qui en souffre, mais aussi par les gens autour de vous. C’est une douleur que j’aurai toujours », a-t-il poursuivi.

Cependant, elle ne regrette pas du tout d’avoir rencontré Carlos lors de sa participation au concours en 2001, car grâce à cela elle a ses enfants: «Je suis désolée pour cette Fayna qui a eu 23 ans à la maison, qu’il avait toutes les illusions et la vie devant lui et qu’il est tombé dans le piège. Je ne pourrai jamais regretter d’avoir rencontré Carlos. Il y a mes enfants, mes enfants sont la seule bonne chose que Carlos ait faite dans sa vie“Il a insisté. Justement avec eux il a beaucoup souffert et c’est une douleur qu’il peut difficilement surmonter:” C’est terrible parce que dans le processus je n’étais pas seulement le témoin et la victime, nous étions trois personnes. Cela pesait beaucoup, c’est une douleur que j’aurai toujours. “

Marta López rejoint les critiques contre “ El Yoyas ”

Lors de sa participation à ‘Sálvame’, le benaventana, qui a partagé un concours avec Fayna et ‘El Yoyas’, a avoué que travailler avec lui était un “sinvivir”: “Dans ‘GH’ j’ai souffert Carlos et dans ‘Crónicas Marcianas’ si ça ne vient pas à cause d’une sécurité je ne sais pas ce que ça me fait. La même chose pour Silvia Fominaya. Antonio David doit frapper. Loles León a fini par pleurer parce qu’il en a mis un énorme, je ne sais pas qui a même jeté un livre. C’était un continu sans vivre»a-t-il commenté.

“Chaque fois que je devais être sur un plateau avec lui, je jure qu’il souffrait. Il l’a emmenée avec moi et c’était un harcèlement horrible toute la journée. Cela n’est pas arrivé à Fayna. Nous lui avons tous dit comment elle nous traitait, ils l’ont jeté hors de «Big Brother» pour ça, le pauvre devait être calme. J’ai ensuite accepté dans les débats sur «GH» ou sur «De buen ley». Nous ne nous sommes pas parlé et Fayna ne l’a pas accompagné », a-t-il ajouté.