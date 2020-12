Mexique.- Pour les prochaines heures, un vent de composante sud (Surada) est prévu, avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) sur la côte de Tamaulipas, et de 40 à 50 km / h sur la côte de Veracruz, tandis que qu’un nouveau front froid de courte durée se rapprochera de la frontière nord du Mexique et provoquera des vents avec des rafales dépassant 50 km / h à Chihuahua, Coahuila, Durango et Zacatecas.

De même, l’environnement froid à très froid avec des gelées à l’aube prévaudra dans les États du nord et du centre de Mesa.

En revanche, durant cette nuit et tôt samedi matin, l’entrée d’humidité de l’océan Pacifique, générée par le jet stream, entraînera des intervalles d’averses (de 5,1 à 25 millimètres [mm]) dans les zones de Guerrero et Michoacán, ainsi que des pluies isolées (0,1 à 5 mm) au Chiapas, Chihuahua, Mexico, Coahuila, Durango, État de Mexico, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa , Tamaulipas et Zacatecas.

Prévisions pour demain

Des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius sont prévues à l’aube avec des gelées dans les montagnes de Chihuahua et Durango; -10 à -5 degrés Celsius et gelées dans les montagnes de Baja California et de Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les chaînes de montagnes de Coahuila, État du Mexique et Zacatecas, et de 0 à 5 degrés Celsius et des gelées possibles dans les zones élevées de Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala et Veracruz.

Des vents avec rafales de 70 à 80 km / h, sont estimés pour la Basse-Californie; de 60 à 70 km / h à Chihuahua, Coahuila, Sonora et la région de la mer de Cortez; de 50 à 60 km / h en Baja California Sur et dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec, ainsi qu’un vent de composante sud avec des rafales de 40 à 50 km / h à Tamaulipas et sur la côte de Veracruz.

Des intervalles d’averses accompagnés de chocs électriques et de fortes rafales de vent sont attendus à Guerrero et Michoacán, et des pluies isolées au Chiapas, Mexico, Coahuila, Colima, État du Mexique, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala et Veracruz.

Les conditions décrites seront générées par le front froid à court terme qui s’étendra sur le nord-est de la République mexicaine, qui cessera d’affecter en fin de journée, en plus de l’entrée abondante d’humidité de l’océan Pacifique et d’un nouveau front froid et sa masse d’air polaire qui se rapprochera de la frontière nord du territoire national et interagira avec le courant-jet.

Enfin, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont prévues pour Guerrero et Michoacán.

