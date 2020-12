Il y a deux semaines, j’avais des amis à gauche, intelligents et perspicaces, qui me disaient en face que si Fernando Simón était le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences du ministère de la Santé d’un gouvernement PP, et qu’il sortirait en voyageant en ballon et en plongeant Des places impressionnantes dans une émission de télévision pendant la deuxième vague de la pandémie, avec l’Espagne étant le pays avec la plus forte incidence de Covid-19, la défendraient également.

Bien sûr, ils ne le défendraient pas, et le mouvement simonette des poupées, des t-shirts et des tatouages ​​n’existerait pas non plus parce qu’il y a des choses que la droite ne sait pas faire, faute de force ou de volonté. La vérité est qu’il existe un phénomène, discutable comme tous les phénomènes qui – involontairement – apparaissent dans des circonstances aussi dramatiques, mais un phénomène après tout. Et Simón, le dernier homme pour qui quelqu’un échangerait en Espagne (à cause de sa charge de travail, de sa responsabilité et, surtout, de supporter les journalistes au quotidien), a un sentiment d’opportunité endommagé et sa capacité prédictive touchée après «Un cas, tout au plus» que nous aurions en Espagne de Covid-19, mais quelque chose doit être reconnu dans son incursion télévisée avec Jesús Calleja (qui a signé un programme exclusif et génial): il est vendu sans artifice, il a toutes les caractéristiques d’être un mec qui en vaut la peine et devant les caméras le fait transmettre de manière naturelle et attrayante, quelqu’un de “ différent ” dans ce sens de “ différent ” qui est utilisé dans le show business, en ce sens qu’il n’est pas un connard payé pour lui-même.

Politiquement, c’est un atout et peut-être agit-il déjà en tant que tel. Il a commencé gentiment (“quand on fait le tour, ma femme me demande de ne pas parler; elle me reconnaît même quand elle ne peut pas me voir”) et est vite devenu sérieux (“j’ai pris des vacances parce que ma tête ne travaillait plus; les vacances devraient être obligatoires même quand vous ne voulez pas, car vous courez le risque de faire une erreur et de faire du mal aux autres »). Entre une vue imprenable sur la Méditerranée, des excursions en bateau, de la plongée, du vélo, de l’escalade et une visite de quelques grottes sous-marines où il s’est excité («Je n’ai pas le droit d’être ici, j’invite quelque chose qui ne m’appartient pas»), Simón s’est soumis à Les questions de Calleja, qui a insisté sur la plaie ouverte: comment ne pas être vu venir, et a plaisanté avec ses sourcils («je ne m’épile pas la poitrine ou les sourcils») et ses vêtements («je porte ce que je veux, la veste est pour les mariages »).

Tout au long du programme, cela a volé tellement à la mode que c’est pour anticiper que quelqu’un va vous critiquer (“ils vont sûrement me jouer avec moi”) comme si de cette façon la critique avait moins de valeur, quelque chose de très présent chez ceux qui font quelque chose sans les avoir tous avec eux ( elle a insisté à plusieurs reprises sur le fait que c’était ses vacances, comme si quelqu’un pouvait penser qu’elle compterait un tour en ballon comme un jour ouvrable.) Le moment émouvant – le soupir qui a été entendu dans toutes les maisons, à ces heures remplies par décret – s’est produit lorsque Simón a déclaré que son père psychiatre l’encourageait toujours à hériter de sa consultation, sauf cette année, qui se disait fier que son fils choisissez la spécialité que vous avez choisie. Pour la fin, après que Simón ait fait du pain et expédié des fromages et du chorizo ​​avec Miquel Montoro, un enfant influenceur, l’homme le plus célèbre d’Espagne a laissé un pronostic: au printemps, nous serons beaucoup mieux. “Je ne peux pas le dire à 100%”, a-t-il ajouté. La vérité est que rien ne peut plus être dit à 100%; 100% est quelque chose qui appartient au monde d’hier.