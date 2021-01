Mexique.- En dirigeant la cérémonie du 45e anniversaire de la Faculté des Hautes Etudes (FES) d’Aragon, le recteur de l’UNAM, Enrique Graue Wiechers, a affirmé que les cinq FES qui desservent 40 pour cent des inscriptions au premier cycle sont un succès et un pôle consolidé de troisième cycle, de recherche et d’extension universitaire.

“Les sciences physico-mathématiques, l’ingénierie, les sciences sociales et humaines qu’ils enseignent et étudient, représentent quelques-unes des grandes forces de l’Université”, a-t-il souligné lors d’une cérémonie virtuelle.

Ces facultés, a rappelé Graue, ont commencé comme des écoles nationales d’études professionnelles et comme un projet moderne et intégrateur de décentralisation de l’UNAM pour répondre à la demande des zones métropolitaines. le plus éloigné de Ciudad Universitaria et le plus besoin d’enseignement supérieur.

Les 45 ans de la FES Aragón sont la célébration d’un projet éducatif de grande vision, et le signe qu’avec la confiance des citoyens, des ressources suffisantes et la volonté de grandir et de se décentraliser, cette maison d’études est capable d’accomplir davantage et mieux avec son engagement social, dit-il.

Cette Faculté a ouvert ses portes avec 82 enseignants à 1169 étudiants et aujourd’hui elle enseigne 14 diplômes en présentiel – tous accrédités – trois autres dans le système ouvert, quatre doctorats, six masters et deux spécialités avec 1 700 enseignants au service d’une population de près de 20 000 élèves.

«Il y a 45 ans de réalisations, d’illusions et de difficultés à surmonter grâce aux efforts», a souligné le recteur accompagné de membres du Conseil d’administration, de directeurs de diverses entités académiques de l’Université, ainsi que du président du Conseil d’administration de la Fundación UNAM , Dionisio Meade.

La FES Aragón compte environ 80000 diplômés, dont des journalistes, des ambassadeurs, des ingénieurs, des architectes, des ministres, des juristes et autres fonctionnaires qui portent avec eux l’esprit de l’Université et de la FES Aragón.

«Avec vous et nos diplômés et diplômés qui composent aujourd’hui cette grande communauté, nous célébrons déjà 45 ans; Toutes nos félicitations! Ils sont forcément les 45 premiers parmi tant d’autres à venir », a déclaré Graue Wiechers.

Le recteur a reconnu le dévouement et le dévouement de ceux qui travaillent dans cette Faculté, a célébré leurs succès et a ratifié l’engagement de l’Université à leur égard.

Auparavant, le directeur de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla, a fait remarquer que cette entité académique s’est imposée comme la meilleure offre éducative de la région. et a accueilli plus de 178 000 étudiants de premier cycle, ce qui représente près d’un sur 10 de ce niveau d’enseignement à l’UNAM.

Les anecdotes de la Faculté sont nombreuses: de la détermination du bâton «saleté, boue et rideau levé», à la localisation de ses terres lors d’un vol en hélicoptère, mais surtout du travail dans des conditions difficiles pour transformer la vie de milliers d’étudiants.

Il a souligné les 17 accréditations de leurs diplômes, leurs spécialités, leurs masters et doctorats de qualité, les certifications de leurs laboratoires et l’engagement des universitaires, des travailleurs et de la communauté étudiante. “La FES Aragón a transcendé l’adversité, grâce au travail de plusieurs générations qui ont aimé et laissé leur vie au service de cette institution”, affirma-t-il.

Helios Padilla Zasueta, professeur fondateur de la FES, qui a aidé à élaborer le plan d’étude pour le baccalauréat en économie, a rappelé qu’il n’y avait aucun moyen de se rendre à la nouvelle école, les camions atteindraient l’avenue centrale et de là, ils devaient marcher entre friches. Malgré les conditions, “je suis ici pour 58 ans en tant que professeur dont 45 à la FES”.

María Fernanda Gutiérrez Torres, membre du Conseil technique et également professeure fondatrice, a convenu des difficultés rencontrées pour atteindre le campus et a souligné l’engagement des universitaires et des étudiants à renforcer l’entité universitaire.

Pendant ce temps, Latife Ordóñez, diplômé en relations internationales de 1981 et professeur à plein temps à la FES, a ajouté que les premières générations étaient caractérisées par un esprit combatif car elles étaient claires qu’elles devaient tirer le meilleur parti de l’opportunité d’accéder à la Enseignement universitaire. «Être une université fournit des critères, de la maturité, la nécessité de rester à jour et de chercher à s’améliorer et à se réinventer.

emc