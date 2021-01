Mexique.- La Plénière de l’Institut National de la Transparence, de l’Accès à l’Information et de la Protection des Données Personnelles (INAI) résolu que le Bureau du Procureur général de la République (FGR) doit fournir les documents qui rendent compte du nombre d’anciens présidents dénoncés pour des événements liés à l’exercice de la fonction qu’ils ont exercée, en précisant les noms, les crimes, le nombre de dossiers d’enquête ouverts et les noms qui apparaissent en eux.

Ainsi que l’état des plaintes déposées contre lui. De même, vous devez fournir des informations concernant au Président de la République à son tour.

<< La diffusion d'informations sur les plaintes déposées contre des personnes ayant exercé les fonctions de chefs d'État, la position la plus élevée du pays dans le pays, fournit des éléments pour parvenir à une société démocratique dans laquelle certaines actions et événements du passé sont clarifiés, en plus de garantir le le droit à la vérité, l'accès à la justice, la réparation des victimes et la prévention de la répétition d'un comportement inapproprié dans l'exercice du pouvoir », a souligné le commissaire lors de la présentation de la question en plénière.

Il a expliqué qu’un individu avait demandé des informations relatives aux plaintes déposées auprès de la FGR contre d’anciens présidents et l’actuel président de la République.

Dans sa réponse, la FGR a déclaré qu’il était impossible de se prononcer sur les informations requises au titre de l’argument selon lequel l’affirmation ou le refus de toute enquête, plainte, procédure, sanction ou enquête contre une personne physique identifiée ou identifiable porterait atteinte à son identité, son honneur, bonne réputation et présomption d’innocence.

En ce sens, sa commission de la transparence, telle qu’établie par la loi, a confirmé la confidentialité de la déclaration institutionnelle, fondée sur l’article 113, section I de la loi fédérale sur Transparence et accès à l’information publique.

Insatisfait de cette réponse, le demandeur a déposé un recours en révision auprès de l’INAI contre le classement des informations comme confidentielles et la réponse émise en dehors du délai légal.

Dans l’analyse de l’affaire, chargée de la présentation par le commissaire Oscar Guerra Ford, il a été conclu que le sujet obligé garantissait le droit d’accès aux informations du requérant en répondant à la demande formulée, dans les délais fixés par la loi, par conséquent, le grief a été qualifié de non fondé.

À cet égard, le commissaire a expliqué que l’année dernière, il y avait eu une suspension des mandats en raison de la question de la pandémie, jours qui avaient été comptés par le demandeur pour l’information. La situation a été clarifiée pour pouvoir résoudre que la réponse était donnée dans le délai.

En ce qui concerne la classification des informations requises, le commissaire Guerra a déclaré que «la première chose que nous avons vue est qu’il a été conclu que l’hypothèse de classification établie à l’article 103, fSection I de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique, depuis la publication des informations connexes avec des plaintes déposées contre des personnes identifiées ou identifiables, le droit à la confidentialité de leurs données personnelles serait affecté ».

Cependant, il a indiqué que «parce qu’il s’agit d’informations liées à des raisons d’intérêt public, sa publicité est appropriée, car sa diffusion contribuerait à la fois à garantir l’exercice du droit d’accès à l’information et à favoriser la reddition de comptes aux citoyens. afin qu’ils puissent évaluer à la fois les performances des anciens hauts fonctionnaires, des anciens dirigeants ou présidents et du président actuel. “

Il a ajouté que les actions du bureau du procureur général pourraient également être connues, renforçant le contrôle des citoyens sur leurs activités de fond, ainsi que, le moment venu, clarifiant les événements passés, garantissant ainsi le droit d’accès à la justice, la réparation des dommages aux victimes et droit à la vérité.

La commissaire Guerra Ford a fait valoir qu’en outre, il est possible de soutenir que la diffusion d’informations comprend les crimes pour lesquels les anciens présidents et le président ont été dénoncés, si les fichiers de enquête et statut de ceux-ci; et cela a un impact direct sur la génération de certitude quant à la gestion effectuée pendant leur mission.

De même, il paiera «à la clarification des faits qui, le cas échéant, pourraient constituer de graves violations des droits de l’homme, des actes de corruption, dont la transparence, comme nous le savons tous, est rendue publique dans notre loi, car c’est une exception que la loi établit à cet égard. type de procédure ou d’enquête, pour laquelle le parquet serait obligé de les remettre », a-t-il déclaré.

emc