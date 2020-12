Après une demi-finale très serrée, les candidats de la Cinquième édition de ‘Masterchef Celebrity’ Ils ne sont plus qu’à un autre programme pour remporter le trophée qui les accrédite comme gagnants du concours.

Lors d’un test en extérieur à La Alberca (Salamanque) où les capitaines -Florentino Fernández et Ainhoa ​​Arteta- ont échangé des plats, il n’y avait que deux candidats qui ont atteint le programme final, et ils étaient Rachel Meroño et Ainhoa ​​Arteta.

Plus tard dans le test d’élimination, ils étaient Florentino Fernández, Josie et Nicolas Coronado, les concurrents qui ont réussi la tâche compliquée qui les a confrontés à des produits auxquels ils n’avaient jamais eu affaire, supprimé «Le tremblement de terre d’Alcorcón».

Maintenant, ces cinq vont s’affronter dans deux tests pour voir qui sont les duellistes finaux et qui deviendra le vainqueur de «Masterchef Celebrity 5».

Les favoris et les candidats pour ‘MasterChef Celebrity 5’

Parmi les cinq candidats au titre de Masterchef, deux noms se détachent: Josie et Nicolas, le premier étant l’un des favoris du public, et le second, qui a fini par être récompensé dans presque tous les adieux des expulsés, et également l’un des plus aimés parmi les candidats.

Le cas de Josie vient presque du début. Est devenu l’un des candidats les plus appréciés du public de cette cinquième édition, étant celui qui a cuisiné le plus souvent dans le programme, y compris neuf tests dans la ‘fosse’ -comme il appelle lui-même les tours de qualification-, et montrant dans chaque plat qu’il veut gagner le concours.

L’autre favori est Nicolás, qui a évolué à chaque test, s’améliorer de jour en jour jusqu’à se positionner comme ‘le cheval gagnant’ de Jordi Cruz, et l’un des plus aimés parmi les autres candidats. Le fils de José Coronado est devenu un véritable pari pour la finale.