Mexico,- Le World Boxing Council rend hommage à la carrière de Floyd Mayweather, plaçant son image sur chacune de ses prestigieuses ceintures vertes et dorées.

Au cours de ses deux décennies dans les rangs professionnels, cinquante combats invaincus avec vingt-sept KO. Floyd Mayweather a remporté des championnats du monde WBC dans cinq divisions: super poids plume, léger, super léger, poids welter et super poids welter. Floyd a été un combattant constant.

Cela peut vous intéresser Canelo a déjà un rival

“Je suis honoré que le WBC inclue mon image sur ses ceintures vertes et dorées pour l’éternité”, a déclaré Mayweather.

«Je me souviens de la première fois que j’ai remporté une ceinture WBC et j’ai vu les photos des grands champions. J’ai toujours voulu y être aussi. C’est vraiment un rêve devenu réalité d’être avec le grand Ali et le fondateur de la WBC, Don José Sulaimán, et d’être reconnu par eux pour mes contributions à l’organisation et au sport. Je suis très reconnaissant de recevoir cet honneur », a souligné Mayweather.

Floyd rejoint Muhammad Ali et Don Jose Sulaiman, dans le cadre des constantes de chaque ceinture verte et or du World Boxing Council. Chaque catégorie de poids présente les deux meilleurs champions de la division, la sixième image est celle du champion en titre de la division.

Vert et or

Le World Boxing Council, fondé à Mexico le 14 février 1963, a initialement développé une ceinture en satin noir avec une plaque centrale en argent, au cours de cette décennie.

La célèbre ceinture verte et or est apparue pour la première fois dans les années 1970. Une pièce maîtresse en or avec le logo et le lettrage officiels de la WBC a été incorporée dans trois cercles de drapeaux, qui sont aujourd’hui au nombre de cent soixante-six nations affiliées.

Chaque ceinture, qui est un chef-d’œuvre, est composée du légendaire cuir Cleto Reyes et de l’assiette fabriquée à la main par des artisans de l’atelier Jurado. Sa vraie valeur va au-delà du monétaire; porter une ceinture symbolise l’espoir et la gloire.

Floyd Mayweather a mérité l’honneur

Au cours de sa brillante carrière, Floyd a réussi à forger un impressionnant record invaincu de cinquante combats avec vingt-sept KO. Il a préservé sa condition physique et ses grandes capacités.

Floyd avait également l’avantage distinctif de venir d’une famille de boxeurs qui comprenait son père Floyd Sr., ainsi que les oncles Roger et Jeff. Ils ont méticuleusement développé, instruit et perfectionné les capacités naturelles consommées de Floyd.

Le premier championnat de Floyd a été la ceinture WBC des super poids plume, il l’a conquise en battant Genaro “Chicanito” Hernández, dont le corner a arrêté le combat après huit rounds. Floyd a dominé la division en défendant le titre huit fois.

Dans son premier combat contre José Luis Castillo, avec le titre WBC des poids légers en jeu, Floyd s’est battu avec une coiffe des rotateurs gauche endommagée. Pendant la bataille, il a dû changer en garde gaucher, il a eu une vraie bataille, mais il a gagné par décision unanime.

Floyd a acquis une notoriété mondiale en défiant et en battant Aruro Gatti pour le championnat WBC super léger dans une performance magistrale.

Puis vint le championnat poids welter WBC battant Carlos Baldomir par décision unanime.

En tant que champion des poids welters en titre, lors de la traditionnelle célébration du 5 mai, Floyd Mayweather a défié le champion des super poids welters WBC Oscar De La Hoya, et lors d’une nuit glorieuse, a remporté le cinquième championnat WBC, un exploit. sans précédent.

La carrière de Floyd s’est poursuivie avec des résultats surprenants, car il a retrouvé la gloire des poids welters WBC et des super welters au cours des prochaines années.

Il a battu Víctor Ortiz, Miguel Cotto, Robert Guerrero, «Canelo» Álvarez, Marcos Maidana, Manny Pacquiao et Andre Berto.

Floyd Mayweather arrive à la ceinture de champion du World Boxing Council en hommage à sa carrière. Précisément en cette 2021, année désignée par le WBC comme «l’année de la boxe».

Photo gracieuseté de WBC

Suivez nos réseaux sociaux