De son bloc légendaire d’écrivain, Fran Lebowitz (New Jersey, 70 ans) a réussi à faire une carrière fructueuse et en est sortie plus que gracieusement. Un écrivain qui n’a pas su écrire depuis 30 ans et qui est célèbre? Cela se passe à New York, oui, et sa popularité est telle qu’elle remplit les auditoriums et les théâtres, et compte une légion de défenseurs et de détracteurs. Cela ne laisse personne indifférent. On peut trouver Lebowitz – aucun rapport avec le photographe – de la liste des femmes les plus élégantes du magazine Vanity Fair à la peinture murale du restaurant Waverly Inn, également dans, par exemple, une vidéo d’une exposition sur Jane Austen au Morgan Library ou sur un trottoir dans le West Village. Dans la rue, il porte toujours des lunettes de soleil et peut-être aura-t-il une cigarette à la main et le visage de quelques amis.

Il y a dix ans, le réalisateur Martin Scorsese a réalisé un documentaire sur Lebowitz, Public Speaking, inspiré d’une idée de Graydon Carter, un autre bon ami de l’écrivain. Après tout, Fran a pardonné peu de fêtes, a et a eu de nombreux amis tels que le photographe Peter Hujar ou la lauréate du prix Nobel Toni Morrison. Souvent comparée à Dorothy Parker pour son sens de l’humour implacable, son observatrice fervente, drôle et cinglante, Lebowitz était aussi hilarante et directe dans ce premier documentaire qu’elle le fait habituellement pour expliquer sa vie et son talent pour survivre à New York. Sa facilité innée, a-t-elle avoué, à porter des jugements l’a amenée à penser qu’elle aurait été une juge parfaite, et elle a souligné que l’un de ses grands succès était de participer à la série Law and Order, jouant précisément un juge.

Une décennie plus tard, Scorsese et Lebowitz se sont de nouveau rencontrés dans la série de sept épisodes, chacun d’environ 30 minutes, qui vient de sortir par Netflix. Supposons que New York soit une ville qui a un exercice nostalgique. Mais c’est là que réside l’humour caustique de Lebowitz et sa détermination à rester inconsciente de tout sens du politiquement correct – et beaucoup d’honneur, ajoute-t-elle – en tant que survivante d’une époque et d’une ville où il y avait des vols, des fusillades et presque pas de tapis. yoga, ni bien sûr un spa pour chiens à chaque coin de rue aux côtés de bars à jus bio. Les épisodes de la nouvelle série rassemblent des extraits d’entretiens avec Alec Bladwin ou Spike Lee sur d’anciennes émissions de télévision ainsi que plusieurs séances de discussion entre Scorsese et Lebowitz dans un club de West Village et dans divers théâtres avec un public. Il y a aussi de nombreuses images de l’écrivain marchant à travers Manhattan et autour d’une maquette géante de l’île.

Lebowitz est la quintessence d’une version légendaire de la ville. À ce stade et à la vitesse à laquelle les bars et les coins de ce New York sauvage des années soixante-dix ont disparu, l’écrivain est presque un monument qui tient toujours. Curmudgeon, fumeuse, répondante, bavarde et humoristique, tendre et capable d’éblouir, elle incarne, comme peu d’autres, un personnage farouchement new-yorkais, pas Brooklynite. Et cette différence doit être comprise, c’est important. Quand elle et Scorsese ont décidé de commencer le nouveau projet, ils se sont serrés la main et il était clair qu’ils ne quitteraient pas Manhattan, même si à la fin ils ont fini par aller dans le Queens pour tourner la démo susmentionnée. Si Woody Allen incarne depuis des décennies la version la plus photogénique et bourgeoise de la ville, Lebowitz connue à New York, mais pas tant à l’extérieur, c’est une version plus gay, hooligan et critique de tout.

Opinion snob

De son blocus et de sa liberté d’exprimer son opinion avec force, il a fait un drapeau et une carrière. Elle a été fraîchement expulsée du lycée du New Jersey dans les années 1960, a travaillé comme chauffeur de taxi et, plus tard, comme critique pour le magazine Interview d’Andy Warhol. Il n’a jamais aimé ça, il a été effrayé par le nombre de personnes proches de l’artiste qui ont fini par mourir. Plus tard, avec le sida, Lebowitz a vu un bon nombre d’amis disparaître et a regretté que cette masse critique de gens insouciants, amusants et cultivés ait disparu et soit progressivement remplacée par des gens beaucoup plus conventionnels et plus riches. Une de ses bêtes noires est l’ancien maire Michael Bloomberg, qui a rempli Times Square de transats, il dénonce l’acidité dans la nouvelle série. La ville, affirme-t-il, regorge de jardinières et de meubles qui la font ressembler à «l’appartement d’une grand-mère».

Il a rassemblé ses articles en deux volumes qui ont eu beaucoup de succès. La tournée promotionnelle a mis en évidence son talent pour parler et séduire le public. Elle n’a ni mobile ni ordinateur, elle ne renonce pas à sa paresse proverbiale, ni à se présenter comme un personnage qui pourrait être dans l’un de ces livres que des éditeurs lui ont demandé pendant des années d’écrire et qu’elle, malgré le fait de recevoir l’avance, ne pouvait pas larme.

Lebowitz est-il snob? Son snobisme, répond-elle à Scorsese, n’a rien à voir avec qui est votre père ou où vous avez étudié mais si vous êtes d’accord avec ce qu’elle pense ou non. Il ne comprend pas très bien qu’il y ait des gens qui se fâchent quand ils l’entendent. Fran avoue: “Je n’ai aucun pouvoir, mais je suis plein d’opinions.”

Elle parle de jeunes qui viennent parfois vers elle et lui disent à quel point ils auraient aimé vivre en ville dans les années 70. Il ne lui est jamais venu à l’esprit à 20 ans d’approcher qui que ce soit et de lui dire qu’elle aurait aimé vivre dans les années 30, mais comprend qu’ils la voient comme un Abraham Lincoln qui a survécu à la guerre civile. Sauf que Fran est beaucoup plus gracieuse et plus moderne.