Mexique – Dans les prochaines heures, le front numéro 21 restera stationnaire sur la péninsule du Yucatan et le sud-est du Mexique, donc des pluies torrentielles sont prévues (150 à 250 millimètres [mm]) pour le sud de Veracruz; intense (de 75 à 150 mm) pour Tabasco, le nord du Chiapas et le nord et l’est d’Oaxaca, ainsi que forte (de 25 à 50 mm) pour Campeche et Quintana Roo.

En raison du risque de glissements de terrain, d’une augmentation du débit des rivières et des ruisseaux et d’inondations dans les zones basses, la population des États susmentionnés est instamment priée de rester attentive aux avertissements de la Service météorologique national (SMN), de la Commission nationale de l’eau (Conagua), et suivez les indications des autorités nationales, municipales et de la protection civile.

De même, la masse d’air associée au front maintiendra l’atmosphère de froid à très froid ce soir dans la majeure partie de la République mexicaine, des brouillards dans les hautes régions de l’est et du sud-est du pays, et un événement nord avec des rafales de vent de 70 à 90 kilomètres par heure (km / h) dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec, et de 50 à 60 km / h sur la côte de Campeche, Tabasco, centre et sud de Veracruz et Yucatán.

Dans le nord-ouest du pays, un autre front froid entrera ce soir sur le territoire national, augmentant la probabilité de pluie dans la région et provoquant des rafales de 50 à 60 km / h dans le nord de la Basse Californie.

Prévisions pour demain

Pendant la matinée, des températures minimales de -15 à -10 degrés Celsius sont attendues dans les régions montagneuses de Chihuahua et Durango; de -10 à -5 degrés Celsius dans les régions de Basse-Californie, Coahuila et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius dans les montagnes de l’État du Mexique, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas et Zacatecas, et de 0 à 5 degrés Celsius dans les zones montagneuses d’Aguascalientes, Mexico, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala et Veracruz, en plus des conditions de gel dans les états susmentionnés.

Le front numéro 21 cessera d’affecter le pays, cependant, la masse d’air qui l’a conduit, en interaction avec un canal dépressionnaire dans le sud-ouest du golfe du Mexique, provoquera de très fortes pluies (50 à 75 mm) au Chiapas, Oaxaca et Veracruz; forte à Quintana Roo et Tabasco; douches (de 5,1 à 25 mm) à Campeche, Guerrero et Yucatán, et des pluies isolées (0,1 à 5 mm) dans l’État du Mexique et Tamaulipas.

Un vent du nord est prévu, avec des rafales de 60 à 80 km / h dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec; rafales de 60 à 70 km / h en Chihuahua et Durango, et de 50 à 60 km / h à Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas et Zacatecas, ainsi que des vagues de 1 à 3 mètres de haut dans le golfe de Tehuantepec.

En revanche, le Cold Front numéro 22 traversera le nord-ouest et le nord du pays, ce qui provoquera des rafales de 50 à 60 km / h en Basse Californie, dans la mer de Cortés et Sonora.

À Guerrero et Michoacán, des températures maximales de 35 à 40 degrés Celsius sont attendues.

