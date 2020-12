‘Copains’ fête ses 25 ans et les nostalgiques ont à leur disposition d’innombrables produits se souvenir d’un série qui a marqué une époque. Il Merchandising ‘Amis’ ça sort! Tu te souviens pas vrai? C’était en 1994, le 22 septembre, lorsque le premier épisode de Friends a été diffusé aux États-Unis avec un succès d’audience en crescendo qui a conduit ses acteurs à continuer à le filmer jusqu’en 2004.

La série a raconté le affaires d’amour et travail d’un groupe d’amis, composé de garçons et de filles, dans le New York des années 90. Un canapé dans un café? Cette extravagance a été vue pour la première fois sur «Friends». Une série aujourd’hui barrée d’exposer un répertoire de situations politiquement incorrect, mais toujours plein de fraîcheur, d’humour et surtout d’amitié.

Pour cette raison, qui ne l’a pas vue de son temps à Chaîne +, qui l’a diffusé ouvertement pour que tout spectateur devienne friand de ce rire sain, a fini par se tourner vers d’autres médias pour se gaver d’épisodes

Sans surprise, aux États-Unis, c’était la deuxième série la plus regardée de Netflix en 2018 après ‘The Office’, selon Données Nielsen Publié dans Le journal de Wall Street.

Par conséquent, “ Friends ” fête ses 25 ans en pleine forme, car il continue d’avoir un attrait, même parmi les plus jeunes qui sont maintenant ils pointent vers la série, et surtout la quarantaine qui en a profité du premier au dernier diffusé dans le été 2004.

Cadre ‘Friends’ pour judas de porte

Peephole frame de la série Friends, vous vous souvenez de lui?

Vous souvenez-vous du le judas de la porte de la La maison de Rachel et Monica? Ce n’était pas n’importe quel judas car il était entouré d’un cadre jaune particulier pour lequel la drôle de paire d’amis scrutait l’arrivée d’éventuels visiteurs et même de leurs voisins.

Vous avez probablement pensé que hauteur d’originalité et vous l’avez adoré. Dans ce cas, il est temps que 25 ans plus tard vous satisfassiez l’envie, car à la maison, il est très probable que vous ayez un judas un peu fade qui a besoin de la vie, non?

Vous pouvez essayer avec ça réplique parfaite judas série ‘Friends‘qui, en outre, est de grande qualité car il est en céramique et a été fait de manière artisanale.

Paillasson

Paillasson pour vous rappeler votre série à chaque fois que vous entrez dans la maison

Central Perk. Oui, c’est ce que le café où les six amis se sont rencontrés prendre un café et avoir un rassemblement amusant. Par conséquent, ce paillasson est un autre des produits Friends qui ne devrait pas manquer dans votre vie en tant que toxicomane de cette série. Sans aucun doute, vous entrerez dans votre maison avec une très bonne ambiance. Il est fait d’un matériel synthétique et c’est un produit officiel autorisé de la série. Bien sûr, il est très résistant, de qualité et idéal pour Jours de pluie.

Sac à dos d’amis

Sac à dos noir Friends, avec elle partout

Ce Sac à dos d’amis Cela vous aidera à crier depuis les toits que cette série a marqué un avant et un après dans votre vie. Portez le logo Friends emblématique, en plus d’incorporer un porte-clés central perk sur la fermeture éclair. Il a un compartiment principal, une poche avant et un tbras rembourrés réglables pour votre confort.

Sans aucun doute, si vous en cherchez un sac à dos de la série ‘Friends‘, vous venez probablement de trouver le meilleur candidat pour le poste.

T-shirt

T-shirt emblématique de la série ‘Friends’

Porter un t-shirt de votre série préférée C’est un classique et avec des amis ce ne sera pas moins. Vous pouvez vous donner le plaisir de l’emporter partout où vous allez avec ce modèle de couleur blanche dans lequel tous les «amis» apparaissent profitant d’un riche moment d’amitié. Tant pour lui que pour elle puisque c’est un modèle de t-shirt unisexe.

Mug thermique

Tasse à café thermique de Friends, avec vous partout

Si vous cherchez plus d’articles de la série Friends, nous avons ici le mug parfait pour qu’en plus de satisfaire votre passion pour la série, vous soyez respectueux de la nature. Oui, car avec cette tasse vous pouvez commander votre café dans ce tasse thermique qui vous garde au chaud.

Sweat-shirt

Sweatshirt ‘Friends’, choisissez votre couleur

Bien sûr quand L’hiver arrive, nous voulons continuer à porter le ‘Produits d’amis‘dans nos vêtements. Il ne se passe rien. Nous avons ce sweat-shirt différentes couleurs et tailles pour répondre à nos attentes. Fabriqué avec un mélange de coton et cordon de serrage ajustable.

Étui mobile

Étui mobile “ Friends ” pour les grands fans

Si tu veux habillez votre mobile avec les produits de votre Émission de télévision préférée, ici vous avez cet étui pour votre appareil avec lequel vous pouvez montrer votre passion pour les amis. C’est beau et pratique et avec lui, vous pouvez économiser votre iPhone 7 ou votre iPhone 8 coups possibles.

Casquette

Casquette “ Friends ”, cool pour les beaux jours

Autre produit de ‘Friends‘qui ne peut pas manquer dans eLa garde-robe de l’inconditionnel C’est cette casquette qui vous protégera également du soleil. Une superbe casquette de baseball qui met en valeur logo de la série sur le devant Et que vous porterez même les jours de pluie (c’est tellement cool).

Sac

Sac en coton de ‘Friends’, avec vous jusqu’au bout du monde

Faites vos achats façon élégante et écologique avec ça sac en coton Il est imprimé avec les noms de tous les protagonistes de la série: Rachel, Ross, Chandler, Monica, Phoebe et Joey. Fabriqué en coton produit de manière éthique parce que votre passion pour les amis et la durabilité ne sont pas incompatibles, non?

Coupes

Tasse pour porter un toast à la santé des ‘Amis’

Et oui, une tasse pour le petit déjeuner au rythme de “Je serai là pour toi …” de la chanson de tête. Aussi, n’ayez pas peur le mettre au lave-vaisselle, car ce mug en céramique a un impression de haute qualité et très durable que vous pouvez laver autant de fois que vous le souhaitez et, bien sûr, l’utiliser au micro-ondes.

