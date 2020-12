Hollywood est à l’envers avec les protestations des cinéastes et des acteurs contre la décision unilatérale de Warner Bros. pour sortir tous vos films en salles et en streaming en même temps, oui, inclus Wonder Woman 1984.

“Cela n’a pas été une décision facile”.

«Mais nous avons également estimé que nous n’avions pas de meilleure alternative. Et c’est intéressant parce que nous avons tourné le film en 2018 et évidemment nous n’aurions pas pu anticiper 2020, mais maintenant le film semble plus pertinent que jamais. “

C’est ainsi que Gal Gadot a réagi à la nouvelle de la sortie simultanée de Wonder Woman 1984, ajoutant que le film était prêt depuis plus d’un an et qu’ils avaient attendu un an pour qu’il soit vu, donc l’idée de réunir les familles à Noël devant l’écran, ils sont excités.

“Donc je pense que, spécifiquement pour nous, c’était la bonne décision parce que je suis déjà à un point où je veux vraiment que les gens voient notre film et voient ce que nous avons fait.”

Critique Patty Jenkins?

La directrice Patty Jenkins, qui a opté pendant des mois pour une sortie en salles pour “Wonder Woman 1984”, a rejoint la voix de son protagoniste pour soutenir la sortie mixte de ce film, mais uniquement comme une idée spécifique.

“Je suis super satisfait, mais uniquement pour ce cas”, a déclaré le cinéaste.

Et c’est qu’à Hollywood cette semaine, des voix de protestation se sont élevées parmi les cinéastes et créateurs mécontents de la décision de Warner Bros.d’envoyer leurs films également sur la plateforme HBO Max à la même date de leur sortie en salles.

L’un d’eux était Christopher Nolan, directeur de Tenet, la première superproduction à avoir frappé les cinémas nouvellement ouverts pendant la pandémie.

