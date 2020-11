Il ne connaissait pas le sens du mot gambit. En d’autres termes, je suis curieux de connaître la série Netflix Lady’s Gambit. Au générique, je vois qu’il est basé sur un roman de Walter Tevis. Début encourageant. Robert Rossen a réalisé The Hustler, l’un des films de ma vie, en adaptant un autre roman de Tevis.

Lady’s Gambit parle d’échecs et d’un orphelinat. Je ne sais rien de ce jeu ou de cette science qui demande tant d’intelligence, de concentration et d’audace. Mais je suis tombé amoureux du film de Steven Zaillian À la recherche de Bobby Fischer. Et quant aux orphelinats, comment oublier les précieuses règles de la Cidrerie, peuplées d’enfants orphelins en attente d’adoption improbable, auxquels le directeur dévoué, droguiste et avorteur du centre, merveilleusement interprété par Michael Caine, les a renvoyés chaque nuit avec un poignant: «Vous êtes des princes du Maine, rois de la Nouvelle-Angleterre».

Et le premier chapitre m’a intrigué. Au final, mes attentes ont été satisfaites. Il met en vedette un bébé énigmatique, intrépide et secrètement désolé, qui apprend à contrecœur à jouer aux échecs par le gardien de l’hospice taciturne, bourru et alcoolique.

Il y a quelque chose d’hypnotique dans l’évolution de cette personne singulière, précocement accro à la pastillerie et à la boisson, dans sa survie mentale grâce à un jeu qu’il dominera magistralement, dans son immense et affectée solitude intérieure, dans son refus de se donner à quoi que ce soit ou à quiconque la distraire de la seule passion dans laquelle elle se sent en sécurité. C’est une série étrange et sombre. Dans le meilleur sens du terme. Je ne pense pas avoir de suite. Espérons que cette championne guérira un peu son âme.