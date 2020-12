Mexico – La Cour fédérale de conciliation et d’arbitrage (TFCA), est l’organe chargé de rendre justice en matière de travail bureaucratique, c’est-à-dire de résoudre les conflits entre les travailleurs et les pouvoirs législatif et exécutif et le gouvernement de Mexico.

Lors de la soumission de votre rapport de travail 2020, le président de la Cour fédérale de conciliation et d’arbitrage (TFCA), Plácido Morales Vázquez, a déclaré que malgré vivre une année complexe en raison de l’urgence sanitaire causée par Covid-19.

La Quatrième Transformation a pour pilier fondamental la justice sociale et le respect des droits de l’homme.

Morales Vázquez, souligné dans une interview exclusive avec Siete24.mx; que pour l’institution qu’il dirige, cela a été une année mémorable en raison de la mise en œuvre de la réforme de la justice du travail la plus importante que le Mexique ait connue.

Il a même déclaré que depuis la promulgation de la Constitution de 1917.

Le juge en chef de la TFCA a indiqué que la section B de l’article 123 de la Constitution était touchée, c’est-à-dire en matière de travail bureaucratique, notamment en droit collectif, avec l’exigence d’un vote personnel, libre, secret et direct pour l’élection des comités de section.

Ainsi que les comités exécutifs nationaux des syndicats.

Cette démocratisation le travail n’est pas mineur, cela implique que les travailleurs élisent leurs représentants, a-t-il déclaré.

Le Dr Morales a souligné les défis de son sujet comme la réforme du travail et l’incidence de l’Accord de libre-échange dans la démocratisation des syndicats.

Tout comme les grands syndicats du gouvernement fédéral et de l’Union unique du CDMX passent par l’organisation qu’il dirige.

Le juge en chef de la TFCA a réaffirmé que les droits sociaux et du travail doivent être inclusifs, progressifs et complets et donc Les changements engagés par le président de la République Andrés Manuel López Obrador vont dans le sens d’une transformation sociale.

Où la conciliation est le environnement idéal et démocratie syndicale un objectif basé sur le respect du vote libre et secret associé à la maturité individuelle et collectif de la classe ouvrière du gouvernement fédéral.

Dans ce même cadre et en parlant, le secrétaire de Le gouvernement, Olga Sánchez Cordero, a déclaré que pour la quatrième transformation, garantir les droits du travail sont une fonction primordiale, car sans justice, il n’y a pas d’État.

Nous sommes en passe de consolider au Mexique en tant qu’État axé sur la réalisation tangible des droits de citoyenneté. M’a dit.

Pour le gouvernement du # 4T, l'éthique, les libertés et la confiance sont les bases de la restructuration du pays, préceptes présents dans le rapport annuel d'activités du président de la Cour fédérale de conciliation et d'arbitrage, Plácido Morales Vázquez.

Le responsable de la politique interne du pays, a également souligné que cette vision ne peut se réaliser qu’avec la participation active du pouvoir judiciaire, sous une vision d’une justice humaniste et sociale.

Il a indiqué que, pour la quatrième La transformation de la vie publique au Mexique, l’éthique, les libertés et la confiance sont les bases de la restructuration de notre pays.

Je remercie cette cour, son président, ses magistrats qui agissent selon ces préceptes et avec leur travail se joignent à cette transformation de notre pays.

Que l’État mexicain se distingue par ses actions et non par ses discours.

Il a souligné que pour supprimer la pauvreté et garantir l’égalité des chances est une justice sociale nécessaire.

Il ne peut y avoir de paix sans justice, d’où l’importance de disposer d’institutions professionnelles chargées d’en garantir l’accès de manière rapide, libre et impartiale. tout comme la cour, conclut-il.

