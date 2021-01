Mexique.- Dans les prochaines heures, de fortes pluies sont prévues (de 75 à 150 millimètres [mm]) dans les zones de Veracruz, et fortes dans le nord d’Oaxaca et l’est de Puebla, ainsi que de fortes pluies et des vents avec des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) à San Luis Potosí et Tamaulipas, conditions générées par la front numéro 29, qui s’étend avec des caractéristiques stationnaires sur le nord et le nord-est du Mexique, et à travers un canal de basse pression sur l’est et le sud-est du pays, en interaction avec l’entrée d’humidité du golfe du Mexique.

De même, les conditions de chute de neige ou de grésil prévaudront dans les montagnes de Baja California, Chihuahua, au nord-ouest de Durango et Sonora, ainsi que l’environnement de très froid à glacial, et des pluies persistantes avec de très fortes accumulations (de 50 à 75 mm) dans les régions de la péninsule de Basse-Californie, Chihuahua, Sinaloa et Sonora, et forte (25 à 50 mm) dans les villes de Colima, Durango, Jalisco et Nayarit.

Ces conditions sont générées par la sixième tempête hivernale de la saison, qui maintient l’interaction avec le front froid numéro 30 et avec la traînée d’humidité générée par la rivière atmosphérique numéro 3.

Prévision pour ce jeudi

Dans la matinée de jeudi, la sixième tempête hivernale de la saison et le front froid numéro 30 continueront d’affecter le nord-ouest et le nord du pays, gardant l’environnement de très froid à glacial, avec la possibilité de chutes de neige ou de grésil dans les zones montagneuses de Baja California, Chihuahua et Sonora.

Des températures minimales de -10 à -5 degrés Celsius sont attendues dans les sommets de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora; de -5 à 0 degrés Celsius dans les montagnes de Hidalgo, Puebla et Tlaxcala, et de 0 à 5 degrés Celsius dans les hautes terres du nord d’Aguascalientes, Mexico, Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz et Zacatecas. Les états mentionnés auront des conditions pour les gelées matinales.

Ces systèmes généreront également du vent avec des rafales de 70 à 80 km / h et des dépoussiéreurs dans les zones de Chihuahua, et avec des rafales de 50 à 60 km / h à Coahuila, Durango, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas, ainsi que dans le golfe du Californie. Les deux systèmes devraient s’affaiblir dans l’après-midi et cesser progressivement d’affecter le pays.

En raison des basses températures, le Service météorologique national de la Commission nationale de l’eau recommande à la population de tenir compte des indications du système national de protection civile, ainsi que d’éviter une exposition prolongée à l’environnement froid, des changements soudains de température et de porter des vêtements chauds. et accordez une attention particulière aux enfants, aux personnes âgées et aux malades.

En revanche, des pluies de point fort sont prévues à Chihuahua et Sonora; intervalles d’averses (de 5,1 à 25 mm) en Basse-Californie, Baja California Sur, Chiapas, Durango et Sinaloa, et pluies isolées (0,1 à 5,0 mm) à Coahuila, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz et Zacatecas.

Les précipitations seront générées par le front numéro 29, qui continuera à être stationnaire sur le nord-est du pays et interagira avec la rivière atmosphérique numéro 3, provoquant des pluies et des averses dans ladite région, ainsi que par un canal de basse pression et l’entrée d’humidité du Golfe du Mexique, qui maintiendra le potentiel de précipitations dans l’est et le sud-est du territoire national.

De plus, un vent de composante nord est prévu avec des rafales de 60 à 70 km / h dans le golfe et l’isthme de Tehuantepec.

emc