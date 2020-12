Mexico – Le travail qui ne va pas donnera trois fonctions de streaming pour passer Noël à la maison, les fonctions auront lieu les 25, 26 et 27 décembre jusqu’au Cinépolis Klic.

Qu’est-ce que le travail qui va mal?

C’est une comédie efficace dans laquelle nous suivons la performance d’une compagnie de théâtre amateur de Murder At Haversham Manor, mais tout se passe terriblement mal.

A cette occasion, La Obra Que Sale Mal sera enregistrée spécifiquement pour ses fonctions de streaming, pour lesquelles elles promettent de nombreuses surprises au public qui la verra pour la première fois.

Ainsi, en plus d’obéir aux besoins de la «nouvelle normalité», ils aident les téléspectateurs à rester chez eux en s’amusant.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER: GHOST, la comédie musicale, créée avec succès au milieu de la pandémie

Dans le casting sont Majo Pérez, Luis Rodríguez «Guana», Ari Albarrán, Artús Chávez, Ana Sofía Gatica, Daniel Haddad «Big Dan», Iván Carbajal et Juan Carlos Medellín.

La mise en scène au Mexique est assurée par les producteurs Camilla Brett et Jerónimo Best du Próspero Teatro en coproduction avec les Lemon Studios de Billy Rovzar.

La scénographie au Mexique a été conçue par Nigel Hook, lauréat du Tony Award en 2017 et du Metropolitan Theatre Award 2019.

Il a été réalisé au Mexique par Mark Bell, directeur original du plateau de Londres et de New York. Au Mexique, il a également remporté les prix ACPT du meilleur acteur, Luis Rodríguez «Guana» et de la meilleure nouvelle actrice, Ari Albarrán, ainsi que le Telcel Public Metropolitan Award 2019.

La Obra Que Sale Mal sera présentée pour la première fois en streaming les 25, 26 et 27 décembre via Cinépolis Klic, les billets sont disponibles sur Ticketmaster.

The Work That Goes Bad, créé par Henry Lewis, Jonathan Sayer et Henry Shields, est l’un des plus grands succès théâtraux du West End de Londres, Broadway, New York et CDMX.

npq