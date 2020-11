Giancarlo Esposito a joué l’un des méchants de ‘Star Wars’ qui gagne de plus en plus en popularité auprès des fans, c’est pourquoi certains se sont demandé si Moff Gideon serait dans la troisième saison de ‘The Mandalorian’? La réponse il a finalement été révélé par le même acteur de 62 ans.

Dans le cadre de la nouvelle saison de la série originale Disney + a été vu, le membre des forces impériales qui restent dans la galaxie continue à la recherche de Baby Yoda, pour réaliser certains de ses plans qui sont encore un mystère, cependant, il a eu de brèves apparitions dans les chapitres, ce qui n’a pas permis de voir ce personnage plus en profondeur.

Mais cela ne semble pas affecter Esposito, car dans une interview pour Entertainment Weekly, il a déclaré que Moff Gideon serait dans la troisième saison de “ The Mandalorian ” et Il aura même plus de participation dans l’intrigue principale que dans cette deuxième saison.

“J’ai le sentiment que vous verrez plus de moi la saison prochaine. Il y a de fortes chances que vous voyiez beaucoup de Moff Gideon. Je ne peux pas en être sûr, mais il semble que cette course emblématique veut que vous le ressentiez. Je pense que vous allez commencer à voir cela. d’autres histoires commencent à apparaître. Lorsque nous commençons à réaliser qu’il existe un lien si profond entre les histoires de la série et le reste de la galaxie et ce qui se passe réellement. Peut-être avez-vous une idée de ce qu’il veut », a déclaré l’acteur .

Alors que la troisième partie de “ The Mandalorian ” arrive et voit ce que l’avenir réserve à ce méchant de l’empire galactique, vous pouvez profiter de la deuxième saison, qui ouvre un nouveau chapitre chaque week-end via la plateforme Disney +