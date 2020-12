La chanteuse Gloria Estefan a révélé qu’en novembre, il avait été testé positif pour COVID-19[feminine et que, à l’exception de la perte d’odeur et de goût, elle a développé des symptômes légers.

La chanteuse a expliqué dans une vidéo sur son compte Instagram qu’à la fin du mois d’octobre, et lors de l’une de ses rares sorties, elle dînait sur la terrasse d’un restaurant et qu’elle et ses trois compagnons portaient tout le temps des masques faciaux. Il soupçonne qu’il a été infecté par une personne qui s’est approchée de lui par derrière, lui a parlé à courte distance et sans masque.

Le 5 novembre, il a commencé à découvrir qu’il avait perdu son goût et son odeur, et finalement le 8 de ce mois, un test a confirmé qu’il avait contracté le virus.

«Je me suis enfermé au deuxième étage de ma maison et je n’ai laissé personne entrer pendant deux semaines. Heureusement, j’ai eu la chance que mes seuls symptômes soient une perte de goût et d’odeur et un peu de toux.

Estefan a souligné que la semaine dernière, elle avait subi deux tests qui se sont tous deux révélés négatifs.

Il a profité de sa publication pour souligner le travail d’un «personnel médical incroyable qui a mis sa vie contre la pandémie.

De plus, Gloria Estefan a donné quelques conseils sur les médicaments qu’elle prenait et comment, aux personnes qui lui ont demandé quel traitement elle suivait:

«Pour ceux qui m’ont demandé des informations sur ce que je prends depuis des années et amplifié lors de l’épisode Covid: Vitamine D3 (de 6000 à 8000 unités) Zinc, Vitamine C, gouttes sublinguales B12, Multivitamines, Gatorade Zero (sans sucre ) Mélatonine (10 mg au coucher parce qu’il y a un lien entre le cerveau et le système immunitaire dont ils ont découvert l’existence… »

Son message méritait des réponses de soutien de la part de diverses personnes et artistes, dont Ricky Martin, qui a montré son bonheur pour l’amélioration du cubano-américain.

Merci d’avoir partagé votre gloire. Tu es un champion. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Bénédictions! »Écrivit-il.

