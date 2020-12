Mexico,- Deux boursiers RING TELMEX-TELCEL s’affronteront l’année prochaine. Guadalupe Martínez, championne du monde des super poids mouches, donnera l’opportunité à Lourdes «La Pequena Lulú» Juárez en janvier prochain.

Vous pourriez être intéressé https://siete24.mx/deportes/

Le choc se déroulera au milieu de grandes attentes, car les fans veulent voir le meilleur, face aux meilleurs dans le nouveau concept du Temple. Sans aucun doute, nous aurons un affrontement entre deux combattants qui sont au meilleur moment de leur carrière.

En litige, la ceinture des super poids mouches verte et or du World Boxing Council détenue par Guadalupe Martínez (20-9, 6 KO). De Tlalnepantla, État du Mexique; Martínez défend pour la cinquième fois le titre qu’il a arraché à Zulina Muñoz en 2017 et a défendu avec succès contre ses rivaux dans la catégorie du Panaméen Carlota Santos, et de la Mexicaine Irma García, Yuliahn Luna, Yessica Chávez et Debani Balderas.

Juárez Trejo (30-2, 4 KO) a obtenu le passeport pour la dispute pour le titre absolu après avoir remporté un duel éliminatoire contre Jacqueline Calvo. Juárez a affronté des rivaux de renom qui ont remporté des titres tels que: Guadalupe Bautista, Edith Flores, Jazmín Bautista, Yesenia Gómez, Karina Fernández, Cecilia Santoscoy, Diana Fernández et la portoricaine Noemí Bosques; acquérir les planches nécessaires pour partir à la recherche de l’ouvrant absolu.

Photo avec l’aimable autorisation de Ring Telmex

Suivez nos réseaux sociaux

Le post Guadalupe «Lupita» Martínez défendra le titre WBC en janvier apparu en premier sur Siete24.