Le dernier jour de ce 2020 marqué par la pandémie de coronavirus est arrivé, et comme le veut la tradition le soir du Nouvel An, les carillons sont célébrés à minuit pour accueillir la nouvelle année. Pour suivre ce moment à la télévision, les différentes chaînes ont choisi leurs représentants pour accompagner les téléspectateurs lors de la dégustation des 12 raisins qui débuteront 2021.

– TVE

Pour la première fois de son histoire, la chaîne publique de radio et de télévision a choisi deux femmes pour présenter les Carillons qui accueillent la nouvelle année. Les présentateurs populaires Ana Obregón et Anne Igartiburu Ils seront chargés de dire au revoir à 2020, une année particulièrement compliquée pour le monde en raison de la pandémie de coronavirus.

Des mois après la mort de son fils Aless Lecquio des suites d’un cancer, Ana Obregón retourne à RTVE, une chaîne à laquelle elle est liée depuis des décennies dans des séries et des programmes tels que “ Ana y los 7 ”, “ A las eleven en casa ”, «Hostal Royal Manzanares», «Anneaux d’or» ou «Que parions-nous?», Parmi tant d’autres. Ana Obregón a présenté les Campanas de La 1 en 1994, avec Joaquín Prat, et en 1995 et 2004 avec Ramón García. La présentatrice de «Corazón», Anne Igartiburu, qui ajoutera 16 années consécutives à la tête des carillons RTVE de la Puerta del Sol.

Une heure plus tard, et pour accueillir l’année aux Canaries, la chaîne a opté pour Roberto Herrera et l ‘«ancien triomphe» Ana Guerra.

– Antena 3 et La Sexta

Depuis 6 ans, le présentateur Image de balise Cristina Pedroche monopolise l’attention médiatique sur le costume choisi pour célébrer la fin de l’année. Quelle robe choisirez-vous cette fois? Pedroche mangera à nouveau les raisins avec le cuisinier Alberto Chicote.

Alors que Pedroche et Chicote font leurs adieux à l’année sur Antena 3, La Sexta revient parier sur les présentateurs de ‘La Sexta noche’ et ‘Liarla Pardo’, Iñaki López et Cristina Pardo, qu’ils mangeront les raisins ensemble pour la quatrième année consécutive.

– Mediaset

Le finaliste du Planet Award 2020, Sandra Barneda et l’ancien présentateur de ‘Pasapalabra’, Christian Galvez, ont été choisis par Mediaset pour dire au revoir à l’année et accueillir 2021. Barneda et Gálvez donneront les cloches deux fois de l’île de Gran Canaria, et succéderont à Paz Padilla et Jesús Vázquez, qui les ont présentés en dernier an.

Sandra Barneda, Christian Gálvez et l’île de Grande Canarie seront les protagonistes du Carillon du réveillon du Nouvel An à Mediaset Espagne, qui cette année arrivera deux fois puisque l’émission sera également offerte à l’heure de l’île (01h00) pour tous Espagne, via un signal de diffusion simultanée sur toutes les chaînes de l’entreprise, à l’exception de Boing.