L’avenir de la saga GOT est encore quelque peu incertain, car après la huitième saison critiquée, ils ont dû repenser tous les prochains projets qu’ils avaient pour les années suivantes et la grande majorité ont été annulés, cependant, il y a encore une lueur d’espoir car HBO développera des spin-offs de «Game of Thrones».

‘House of the Dragon’ est le seul spectacle dérivé de ‘GOT qui tient toujours, qui sert également de préquelle, car il est situé des milliers d’années avant les événements de la série originale et se concentrera sur la formation de la Maison Targaryen. Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur le projet, les premiers croquis ont été publiés.

Bien que cette production promette d’exciter les millions de fans de GOT, elle ne suffira peut-être pas à satisfaire le public, ajouté au fait que la concurrence comme Disney + a commencé à étendre plusieurs de ses franchises telles que Marvel et «Star Wars». Compte tenu de cela, il semble que dans un proche avenir HBO va développer les spin-offs de Game of Thrones (GOT) ou est ce que Casey Bloys, responsable de la programmation de ladite société, a laissé entendre.

“Ce sont des propriétés fantastiques qui ont des décennies et des décennies. Je ne sais pas si ce serait si grand (comme” Star Wars “), mais c’est certainement une excellente ressource que nous avons et un monde incroyable. le reste de sa vie », expliqua Bloys à Variety.

Quant à savoir si la première de ‘House of the Dragon’ sera sur HBO Max, il a répondu: “C’est une émission de HBO. Qu’est-ce que cela signifie en 2022, pourrait-il y avoir une sorte d’imprévu ou quelque chose? Je veux dire, qui sait, je veux dire, 22 semble si loin et si loin, donc on verra, on verra comment ça se passe.