HBO a lancé l’adaptation à une série d’histoires ‘Tales of Dunk & Egg ‘,’ Los Cuentos de Dunk y Egg ‘dans son édition espagnole, une préquelle de Game of Thrones basée sur la fantastique série de romans bien sûr également de George RR Martin.

HBO a l’intention de diffuser plusieurs séries de l’univers Game of Thrones, rejoignant le prequel “ House of The Dragon ”, dont la première est prévue pour 2022.

Dans le monde de A Song of Ice and Fire sur lequel Game of Thrones est basé, “ The Tales of Dunk and Egg ” suit les aventures de Dunk (Ser Duncan le Grand) et Egg (le futur roi Aegon V.Taregaryen), environ 90 ans avant les événements de A Song of Ice and Fire.

Le projet est à un stade très précoce de développement et un scénariste n’a pas encore été embauché, nous ne pouvons donc pas en savoir plus.

“ La maison du dragon ”, la préquelle que l’on sait déjà arrivera en 2022

“ La maison du dragon ” est la deuxième préquelle de Game of Thrones obtient le feu vert, après un projet écrit par Jane Goldman, qui est devenu pilote avec Naomi Watts, mais qui n’a pas été choisi pour bouger il y a quelques années.

Au total, une demi-douzaine de projets préquels ont été développés sur HBO.