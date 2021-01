Après une fin émouvante dans sa deuxième tranche, les doutes ont finalement été dissipés et les personnages attachants seront de retour puisqu’ils ont déjà confirmé la date de première de la troisième saison de “ Big Hero 6: The Series ” en Amérique latine.

La série animée qui allie action, comédie et cœur est une suite de le film Disney qui présente les voix de Scott Adsit comme Baymax et Ryan Potter comme Hiro, ce dernier est surtout connu pour son rôle de Gar Logan sur «Titans».

La production présente également le retour de personnages comme Fred, Wasabi, Go Go, Honey Lemon avec les voix de Brooks Wheelan, Khary Payton, Jamie Chung et Genesis Rodriguez, le même qui vient de rejoindre le casting de “ The Umbrella Academy ”.

La deuxième saison de la série a eu une finale émouvante avec le discours de Hiro, au nom de son défunt frère, lors d’un événement de l’Institut de technologie.

Avec cette scène, de nombreux fans pensaient que la série était terminée, mais il reste encore beaucoup à dire. Selon Bob Schooley, producteur exécutif de la série avec Mark McCorkle et Nick Filipp, vient maintenant une troisième partie «beaucoup plus légère et axée sur la comédie».

Construit avec des matériaux militaires et conçu pour être complètement indestructible, Chico Noodle Burger tombe entre de mauvaises mains et devient l’homme de main du méga-méchant Obake. Hiro, Baymax et leur équipe doivent lui faire face pour sauver San Fransokyo.

Hiro, Fred et Baymax sont confrontés au fait que Wasabi, Honey Lemon et Go Go sont à une étape différente de leur vie, à la recherche d’un emploi et c’est leur dernier été ensemble.

La date de sortie de la troisième saison de “ Big Hero 6: The Series ” était le 4 janvierMais il y a un nouveau chapitre sur Disney XD à 19h30 tous les lundis.

Les autres sorties ce mois-ci incluent «Molang» sur Disney Junior, «Boris et Rufus» sur Disney XD et le spécial «Enerosaur» sur Nat Geo Kids.