Les anges.– Hollywood a une infinité de films à sortir. La pandémie a contraint le report de la grande majorité des blockbusters en 2020, qui devront trouver leur place dans un 2021 très attendu par les cinéphiles.

La dernière aventure de James Bond reportée au printemps dernier, le quatrième opus de «The Matrix», les débuts de Lebron James dans la suite de «Space Jam», la version mise à jour de «Dune» et le retour de Wes Anderson.

Ce ne sont là que quelques-unes des premières prévues par Hollywood pour 2021, une saison qui est née dans une grande incertitude et dans laquelle personne ne sait quand il sera sûr de retourner en salles.

Verrons-nous le nouveau “West Side Story” au cinéma ou chez nous? La critique de la comédie musicale mythique aurait pu assurer sa projection sur grand écran car elle ne sortira qu’à Noël prochain mais la voie n’est pas aussi claire pour “James Bond: No Time To Die” (avril), “Black Widow” (mai ), “Fast and Furious 9” (mai) ou “Jurassic World: Dominion” (juin).

Pour éclairer un peu ce labyrinthe, Warner Bros.a été le studio le plus rapide à bouger, car tout au long de 2021 et jusqu’à ce que le coronavirus cesse tous ses films seront diffusés simultanément dans les cinémas et en streaming ». Un coup pratiquement mortel pour les théâtres avec lesquels il s’est assuré de sortir ses films.

Wonder Woman 1984 / Photos: avec l’aimable autorisation de Warner Bros.

LE «STREAMING», ALLIÉ DES STUDIOS ET ENNEMI DU CINÉMA

Jusqu’à présent, aucun studio hollywoodien, à l’exception de Netflix, n’avait osé sortir un blockbuster dans les cinémas et sur Internet en même temps. La fameuse «fenêtre de distribution» dans laquelle les bandes ont attendu trois mois avant d’arriver sur le marché intérieur a été scrupuleusement respectée.

Âme

Mais le récent jour de Noël, tout a changé: Disney et Pixar ont sorti «Soul», l’un des films d’animation de l’année, directement sur la plateforme Disney +, et Warner Bros. a apporté «Wonder Woman 1984» à HBO Max.

La stratégie du premier était ponctuelle, celle du second était l’inauguration de la méthode par laquelle HBO Max accueillera tous les films du studio en 2021: «Godzilla vs. Kong “,” In the Heights “,” Space Jam: A New Legacy “,” The Suicide Squad “,” Dune “et” Matrix 4 “, entre autres.

Dune

Le jour même de leur sortie en salles (après quelques ouvertures), ils seront disponibles sur le service de streaming pendant 30 jours. Le plus drôle, c’est que, déjà lancé en 2021, HBO Max est toujours un produit exclusif des États-Unis, dont l’ouverture est prévue en Europe et en Amérique latine tout au long de l’année, mais une énorme promotion a déjà été garantie pour voler une partie du marché à Netflix.

De l’autre côté de la médaille se trouve Disney. Le géant du divertissement a été moins drastique et continue de miser fortement sur les cinémas. Pour le moment, il n’a sorti que “Mulan” et Soul “via Disney +. Et le premier en échange d’une somme non négligeable de 30 $ en supplément.

Son prochain film, “Raya et le dernier dragon”, suivra le modèle de “Mulan” en mars et de là … on le verra.

Pour l’instant, les fans de Marvel verront “Black Widow (mai) et” The Eternals “(novembre) dans les salles, selon les plans de la société. La visite de Pixar sur la Riviera italienne avec «Luca» (juin) et le voyage en Colombie avec «Encanto» (novembre) conservent également leur première exclusive sur grand écran. La même chose que «Jungle Cruise» de Dwayne Johnson et Emily Blunt (juillet).

UNE ANNÉE DE «REMAKES» ET DE SAGAS HISTORIQUES

Plateformes oui, plateformes non, l’obsession d’Hollywood de redonner vie à ses classiques restera intacte. En 2021 une nouvelle version de “West Side Story” arrivera sous la direction de Steven Spielberg et ce ne sera pas le seul joyau du septième art qui sera renouvelé.

Après “Blade Runner 2049”, Denis Villeneuve reviendra aux classiques de la science-fiction avec un nouveau “Dune” mettant en vedette le meilleur de Hollywood d’aujourd’hui, Timothée Chamalet, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem et Charlotte Rampling.

Même Tom Cruise reviendra dans “Top Gun” plus de 30 ans après sa première avec une suite du film des années 80 par excellence.

Et en dehors des “remakes”, il y aura encore de la place pour des suites de sagas telles que “Ghostbusters”, “Jurassic World”, “Fast and Furious”, “Matrix”, “Minions”, “James Bond” et “Tomb Raider”.

Au-delà du circuit commercial, ce sera en février au tour de Frances McDormand avec «Nomadland», un film qui a fait l’éloge des critiques qui l’ont déjà vu et qui sonne comme un favori pour les Oscars.

“The Kings Man” arrivera en mars alors qu’il n’y a toujours pas de date pour rentrer dans les univers pittoresques de Wes Anderson avec “The French Dispatch”, bien que ce soit probablement avant que le “biopic” de Baz Luhrmann sur Elvis Presley ne prenne le devant de la scène. en automne.

