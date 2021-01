Mexico.- Zoé Robledo Aburto, responsable de l’IMSS, a présenté le rapport «Pulse of health» car le sous-secrétaire Hugo López Gatell est confiné par le Coronavirus.

Le chef de l’IMSS a publié l’accord qui définit les lignes directrices pour les gouvernements des États et les institutions ou les particuliers ou les entreprises qui souhaitent acheter des vaccins.

Il a expliqué que les parties intéressées doivent se conformer à cinq prescriptions de base: présenter des contrats avec des sociétés pharmaceutiques autorisées au Mexique; informer la quantité de doses de vaccins acquises; nombre de vaccins appliqués, respecter le calendrier, la priorité des groupes de personnes établis dans le plan de vaccination pour éviter les doubles emplois.

LEE Jusqu’à 15 ans de prison pour vol de vaccins, demandent-ils au Sénat

En plus de mettre en œuvre des mesures de prévention et de garantir le processus de vaccination sous sa responsabilité et de le surveiller, Zoé Robledo a ajouté en présence d’Olga Sánchez Cordero, chef de l’Intérieur, qui a dirigé la conférence de presse du matin au Palais national pour la deuxième journée consécutive.

En se référant au comportement du virus SRAS-Cov2 causant Covid-19, Robledo Aburto a déclaré que l’hospitalisation dans 8 États est supérieure à 80%, en ce qui concerne l’occupation des lits généraux et la thérapie intensive.

Les cas confirmés ont été d’un million 964 mille 840, dont un million 335 mille 836 ont été récupérés et aujourd’hui 103 mille 319 cas actifs sont estimés. 4 millions 444 mille personnes ont été notifiées et un million 964 mille 319 confirmées.

À ce jour, 642 105 doses du vaccin Pfizer ont été appliquées; dont 613 000 pour la première dose du schéma de vaccination et pour 28 000 715, le schéma a été complété avec la deuxième dose.

Les effets indésirables du vaccin chez les professionnels de la santé représentent 0,7 pour cent de ceux vaccinés, soit 4 mille 416. Il a dit que l’espace pour l’application de la deuxième dose de 21 à 41 jours a également été ouvert, selon les directives de la World Health Organisation.

Le responsable de l’IMSS a averti que l’application du vaccin dépendra de la disponibilité et de l’enregistrement sur la plateforme.

À ce jour, 150 000 273 décès ont été enregistrés, accumulés près d’un an après la pandémie, avec une diminution d’un point. 20 pour cent des cas évoluent vers des cas graves et nécessitent une hospitalisation. Il y a 8 états avec une occupation supérieure à 70%; 6 états entre 69% et 50% d’occupation et 18 états avec moins de 50% d’occupation, a rapporté Robledo Aburto.

Il a souligné que Mexico, Guanajuato, État du Mexique, Puebla, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Morelos et Guerrero continuent avec la plus forte occupation de lits avec un ventilateur de plus de 70% et sur les 34 846 lits disponibles, 60 sont occupés. %. Sur les 10 376 équipés d’un ventilateur, 5 500 sont occupés et le reste est disponible.

ebv