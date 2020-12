Le journaliste Iker Jiménez, qui est à l’avant-garde de son programme du quatrième millénaire depuis de nombreuses années, essayant de déchiffrer les principaux mystères de l’humanité, a dû affronter en 2020, sûrement, le plus grand mystère de tous: la pandémie COVID-19. Cependant, pour lui, de toutes les théories il y en a une plus proche de la réalité que les autres: “Il s’est probablement échappé en raison d’une faute professionnelle de l’un des laboratoires de Wuhan».

L’animateur de télévision a fait équilibre sur la façon dont il a essayé de révéler les secrets du nouveau coronavirus dans son programme dans une interview à La Voz de Galicia. “C’est un mystère qui a révélé nos erreurs en tant que société. Peu aussi grandes que celle-ci”, admet-il.

La question à un million de dollars, et à laquelle chaque journaliste veut répondre, est le point de départ de tout. Jiménez ose en donner un: «Pour moi, c’est un virus d’origine zoonotique, provenant d’un type de chauve-souris et il s’est probablement échappé en raison d’une faute professionnelle de l’un des laboratoires de Wuhan où ils les expérimentaient.. Je pense cela tant que je ne suis pas montré autrement ».

La défense à tout prix de votre travail informatif

«J’ai toujours été mon truc. Je ne chante ma chanson qu’à quiconque veut l’entendre. De nombreuses personnes ont été représentées. Certains pensaient que j’étais inculte, que je fantasmais. Cela n’a rien à voir avec le fait que l’on aime le mystère », explique celui de Vitoria.

Iker Jimenez fonde son argumentation sur la qualité de ses interviewés, «une équipe de médecins et d’épidémiologistes qui n’ont failli en rien. Ils étaient courageux, ils n’avaient pas peur d’aller totalement à contre-courant du discours qui a régné pendant deux longs mois. Ce n’était pas la grippe et ce n’était pas inoffensif. Je pense que sa bravoure a sauvé beaucoup de monde. “



Sans aucun doute, à la fin de toutes les expériences, vous apprenez et Jiménez lui-même avoue avoir appris «plus au cours de ces six mois sur l’union, le pouvoir, la vérité et le mensonge» que dans toute sa vie. «Je n’arrête pas d’halluciner chaque jour. Mais je peux dire que je suis toujours parti seul et avec un seul objectif: aider et alerter les gens sur ce qui allait arriver. Tout le monde ne peut pas dire la même chose. Et le public le sait », ajoute-t-il.

Considérez votre programme comme un exemple

Voici comment Iker Jiménez décrit son programme devant les autres: «Naturalité sans anesthésie. Sans partisanerie. Sans défendre les courants. Sans s’en prendre à certains pour ne pas être des nôtres et en féliciter les autres pour l’être. Voilà la clé. Être fidèle à l’enquête, donner la parole à ceux qui savent et se foutent de ce qu’ils vont dire ».

Montrez votre fierté car pendant ces mois de pandémie elle a reçu des critiques, quand elle a refusé d’aller au dossier en février, elle a été confinée prématurément ou alertée sans scrupules. «J’ai montré l’exemple. Je ne suis pas passé de A à B. Et cela a été un choc pour beaucoup. Je m’en foutais, je m’en fichais et ça ne me dérangerait pas d’aller à contre-courant », confie le communicateur, qui en revanche n’ose pas donner une prévision sur ce qui va arriver: “A propos de l’avenir … Je ne peux honnêtement rien vous dire. Je ne sais pas”.