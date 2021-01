Mexico.- La fraction parlementaire du PAN au Sénat a demandé le report de la période extraordinaire prévue pour le 15 janvier, faute de conditions de travail sécuritaires.

En ce sens, le PAN a annoncé que, si la demande n’est pas acceptée, le banc ne se rendra pas dans les locaux du Sénat.

Le responsable de la coordination de Groupe d’action national parlementaire, Erandi Bermúdez Méndez, a fait valoir qu’il n’y a pas de conditions sanitaires qui garantissent la sécurité face aux infections croissantes à Covid-19.

«En solidarité avec les millions de personnes touchées et afin de prendre soin du bien-être et de la santé de nous tous qui travaillons dans les locaux, nous avons déjà communiqué au Conseil d’Administration et au Bureau de Coordination Politique notre demande de reporter la période extraordinaire, aux conditions de la santé de Mexico et du pays est optimale ».