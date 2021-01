Mexique – Afin de protéger la santé des sénateurs, des sénateurs et du personnel qui travaillent au @senadomexicano, les coordinateurs de toutes les factions parlementaires ont accepté de ne pas tenir la période extraordinaire prévue pour le 15 janvier, a rapporté le sénateur Ricardo Monreal, président du Conseil de coordination politique.

Le sénateur a expliqué que la décision avait été prise après avoir consulté les sénateurs de tous les groupes parlementaires, qui jugeaient nécessaire de respecter l’annonce des feux rouges dans le Mexico.

Il a expliqué que l’ordre du jour prévu pour ladite période sera publié dans la Période Ordinaire des Sessions, qui commence le 1er février, soit 15 jours après l’accord, “en espérant que les conditions sanitaires qui ont conduit à l’urgence que vivent aujourd’hui le pays », a-t-il dit.

Le législateur a assuré qu’avec cette décision, ils cherchent non seulement à éviter la contagion entre sénateurs et sénateurs, mais aussi à prendre soin de tous ceux qui travaillent et vivent dans leur environnement, tels que les employés et le personnel du Sénat, ainsi que leurs familles.

Il a souligné que l’activité législative est essentielle pour le Mexique, en particulier en ce moment, afin qu’ils ne renoncent pas à leur obligation constitutionnelle. “Nous n’agissons que prudemment et raisonnablement”, a-t-il déclaré.

Parmi les questions en suspens figurent Loi organique du procureur général de la République, la loi sur la rémunération des fonctionnaires, la conclusion du processus de la loi sur l’enseignement supérieur, l’externalisation, le cannabis, l’économie circulaire et la loi de la Banque du Mexique.

En outre, traiter la ratification l’Ambassadeur du Mexique aux États-Unis, Esteban Moctezuma; les nominations des commissaires de l’Institut fédéral des télécommunications, magistrats agraires et magistrats en matière administrative.

“Notre programme est vaste et une fois que nous serons sortis de ce cauchemar de la santé, nous le développerons de manière responsable”, a souligné le sénateur.

