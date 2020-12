Homelander et Stormfront ont des capacités différentes qui les rendent puissants et dangereux, dont l’un est de pouvoir naviguer dans les cieux, une capacité que seuls les deux ont ou c’est ce que l’on pensait, car en réalité il y a plus de personnages qui peuvent voler dans ‘The Boys’, mais peut-être que peu de gens s’en souviendront.

Tout au long des deux premières saisons, il a été démontré que les supes qui travaillent ou ont travaillé pour la société Vought ont des pouvoirs différents, grâce au composé V, c’est pourquoi certains peuvent être vus s’étirer, se régénérer, époustouflant, contrôle du feu, super force, super vitesse, parler aux animaux aquatiques, contrôler le temps, etc.

C’est là qu’apparaissent The Seven, un groupe composé des sept supes les plus puissants de la planète dans le style de “ Justice League ” et “ Avengers ” ou c’est ce que Vought essaie de vendre, car au fil des ans, l’équipe a avait différents membres avec des capacités différentes et même la première saison, le seul qui pouvait voler était son leader Homelander.

Pour la deuxième saison, Stormfront fait ses débuts dans l’intrigue, qui est manipulateur, cruel et impitoyable, alors il se connecte immédiatement avec Homelander, mais ils partagent également quelque chose que très peu ont, la capacité de voler. Cela impliquerait que cette puissance spécifique est obtenue par les supes les plus inhabituelles.

Cependant, il existe d’autres personnages qui peuvent voler dans “ The Boys ” et apparaître dans la première saison, dans la scène où Butcher emmène Hughie dans un speakeasy où les supes les plus importants de Vought, effectuent des actes de débauche entre eux. et l’un des moments montrés dans cette séquence est des super-héros entrelacés alors qu’ils sont suspendus dans les airs, cela montre donc qu’il y a plus d’êtres volants qu’on ne le pensait auparavant.

Ce qui précède est logique car dans la série, on a vu que plusieurs partagent des pouvoirs similaires, par exemple, la super vitesse d’A-Train et Mister Marathon qui se font concurrence pour voir qui est le plus rapide. Alors peut-être que d’ici la troisième saison, d’autres héros ou méchants capables de voler seront découverts, attendez simplement que ces personnages ne soient pas des psychopathes comme Stormfront et Homelander.