Ce n’est un secret pour personne que les productions qui composent la série DC sur The CW connaîtront de nombreux changements en 2021, mais si certaines prennent leur retraite, il semble que d’autres reviendront, puisque l’actrice Katherine McNamara reviendra dans l’Arrowverse.

Jusqu’à présent, les dernières saisons de ‘Supergirl’ et ‘Black Lightning’ ont été confirmées, mais aussi Il a été annoncé que des séries telles que ‘Painkiller’, ‘Wonder Girl’ et ‘Naomi’ sont en développement.

L’un des projets que les fans ont été les plus excités de voir sortir est “ Green Arrow and the Canaries ” qui a déjà diffusé son pilote dans la dernière saison de “ Arrow ” et jusqu’à présent, il était censé être annulé.

Pour l’instant, la chaîne CW n’a pas annoncé de plans futurs avec la série, mais dans une récente interview avec TVLine, l’actrice qui jouait Mia Smoak, Katherine McNamara a parlé de l’avenir de la série.

Auparavant, elle avait déclaré que la série avait été annulée et bien qu’elle ne critiquait pas son expérience si elle était bouleversée dans la manière dont elle s’exprimait.

Mais maintenant, tout est différent puisque Katherine McNamara reviendra dans l’Arrowverse, alors elle a assuré et laissé entendre que, bien que “ Green Arrow and the Canaries ” ne soit pas approuvé, elle souhaite définitivement continuer à apparaître dans la série.

“Ça fait un moment. Je n’ai aucune idée de ce qui se profile à l’horizon pour ça, mais je sais que je n’en ai pas fini avec Mia Smoak. Comme vous le savez avec cet univers, les gens sont ramenés à gauche, à J’adorerais retourner dans ce monde », a expliqué McNamara.

Il a ajouté que “je voulais vraiment voir comment Mia a réussi à avoir cette dualité en tant que personnage, le fait qu’elle avait son avenir post-crise et son avenir pré-crise, et maintenant elle a les outils des deux à sa disposition.”

‘Green Arrow and the Canaries’ mettrait en vedette McNamara, Katie Cassidy et Juliana Harkavy, alors qu’ils tentent de sauver Star City du bord de la destruction dans les années 2040.

Avec l’annonce du retour de John Diggle l’année prochaine, tout est possible dans l’Arrowverse.