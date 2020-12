Il est clair que Disney a surpris la semaine dernière en révélant les différentes productions qui arriveront sur sa plateforme de streaming, mais il semble que les surprises ne soient pas terminées depuis que Marvel annonce ‘Marvel Legends’.

Pendant le Disney Investor Day, les bandes-annonces de ‘Wandavision’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’ ​​et ‘Loki’ ont été publiées, mais pas seulement cela aussi l’annonce de la série comme “Ironheart” et “Secret Invasion”.

Il semble que le studio parie sur la mise en relation de ses films avec la série afin de compléter correctement l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Marvel annonce “ Marvel Legends ”, la nouvelle série présentera des personnages individuels que les fans ont appris à aimer au fil des ans et passera en revue certains de leurs moments les plus emblématiques, à commencer par Scarlet Witch et Vision.

Cela a du sens car les deux héros prendront la tête du très attendu “ WandaVision ” le 15 janvier 2021.. Les deux premiers épisodes seront diffusés le 8 janvier 2021 exclusivement sur Disney +.

Selon la description de la série, «Marvel Legends» célèbre et codifie ce qui précède. Révision des héros épiques, des méchants et des moments de tout le MCU en vue des histoires très attendues à venir. “

«Chaque segment dynamique alimente directement la prochaine série diffusée en première sur Disney +, préparant le terrain pour de futurs événements. La série montrera des aspects du personnage à travers l’univers cinématographique Marvel », conclut la description.

Wanda Maximoff a fait ses débuts dans “ Avengers: l’ère d’Ultron ” en tant qu’adversaire puissant de héros, pour devenir un allié plus tard, tandis que Vision est née dans ce même film et a choisi de se battre aux côtés de l’humanité, bien que lui-même. c’est une forme de vie artificielle.

Quant aux prochains épisodes, ils entoureront probablement ‘Black Widow’ ou ‘The Falcon and the Winter Soldier’, les sorties Marvel les plus proches après «WandaVision».