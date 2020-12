Ils accordent l'indulgence à ceux qui célèbrent la Vierge dans leurs maisons

Mexico.- À la demande du cardinal archevêque du Mexique, Carlos Aguiar Retes, le pape François a accordé la possibilité que les fidèles catholiques obtiennent l’indulgence plénière les 11 et 12 décembre prochains alors qu’ils célèbrent la Vierge de Guadalupe dans leurs propres maisons et se conforment à la conditions ordinaires pour profiter de cet avantage.

Après la célébration du deuxième dimanche de l’Avent dans le sanctuaire marial, le également gardien de l’image de Notre-Dame de Guadalupe a partagé la demande qu’il a faite au Saint-Père ces derniers jours pour aider les fidèles catholiques à ne pas visiter la basilique de Guadalupe le prochain Fêtes Guadalupana.

«Avant de conclure, je tiens à vous rappeler que la situation de la pandémie nous a obligés, pour le bien de la vie de tous, à maintenir le complexe de Guadalupano fermé du 10 au 13 décembre. Et donc les célébrations de Notre Mère, au lieu de venir ici chez elle, Elle veut aller chez toi ».

L’archevêque a affirmé que pour motiver la présence de la Vierge dans leurs maisons, les fidèles pourront profiter de l’Indulgence “lorsqu’ils suivront les Messes de minuit ou celle des Roses, à midi le 12 décembre”.

«J’ai demandé au Pape François de nous accorder, pour la motivation, l’encouragement et l’espoir de vous tous et de tous les fidèles de Notre-Dame, de recevoir chez nous l’Indulgence Plénière. En guise de consolation, le pape l’a accordé ».

Enfin, Aguiar Retes a annoncé que dans les prochains jours, les conditions qui sont habituellement pour l’Indulgence Plénière seront rendues disponibles afin que les fidèles puissent accéder à ce bien.

Selon le Catéchisme de l’Église catholique, l’indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle pour les péchés, déjà pardonnée, en termes de culpabilité, qu’un fidèle voulant et remplissant certaines conditions accomplit par la médiation de l’Église, qui, en tant qu’administrateur de la rédemption, elle distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints.

L’Indulgence Plénière se réalise dans des moments spéciaux déclarés par le Saint-Père (jubilé, anniversaires spéciaux, etc.) et comme exigences traditionnelles, les fidèles catholiques sont invités: «Avoir la disposition intérieure d’un détachement total du péché, même véniel; avouer; communier; et priez pour les intentions du Pape ».

