Mexico – Le Secrétariat de la gestion globale des risques et de la protection civile de Mexico a signalé que Orange Alert est activé en raison des prévisions de basses températures et de gel dans les districts d’Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan et Xochimilco.

réSelon les autorités, des températures comprises entre 1 et 3 degrés Celsius sont prévues entre 05h00 et 08h00. Mardi matin 29 décembre 2020.

D’autre part, L’Alerte Jaune est activée par la prévision de températures basses pour les maires d’Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo et Tláhuac.

Des températures comprises entre 4 et 6 degrés Celsius sont prévues entre 05h00 et 08h00 le mardi 29 décembre 2020.

Face à cette situation, Les autorités de la protection civile recommandent à la population de porter au moins trois couches de vêtements, de préférence en coton ou en laine.

En plus d’utiliser de la crème pour protéger et hydrater la peau contre le froid, évitez d’être exposé à des changements brusques de ttempérature, buvez beaucoup d’eau; consommer des fruits et légumes riches en vitamines A et C.

Aussi, lavez-vous les mains fréquemment ou utilisez un gel antibactérien; en cas d’inconfort, rendez-vous au centre de santé le plus proche.

Si des appareils de chauffage et / ou des cheminées sont utilisés, maintenez une ventilation adéquate.

Avant tout urgence, appelez le 911, 5658 1111 de Locatel et 5683 2222 de SGIRPC.

ARH