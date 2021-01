L’une des grandes attractions de l’Arrowverse est l’union de sa série sur une base annuelle, un exemple clair de cela était “ Crisis on Infinite Earths ”, mais étonnamment, ils annulent le croisement de “ Batwoman ” et “ Superman & Lois ”.

Dès le début de la série individuelle de “ Flash ”, l’union du sprinter avec le justicier de Star City a été vue, Oliver Queen, alors que d’autres séries arrivaient, style «Supergirl» et «Legends of Tomorrow», les épisodes étaient plus étendus.

Cependant, la tradition déchaînée de «Crisis on Earth X» et «Elseworlds», peu à peu l’histoire constante a été vue, et il n’y a pas grand chose à ajouter avec «Crisis on Infinite Earths».

Ils annulent le croisement de ‘Batwoman’ et ‘Superman & Lois’, le seul qui était prévu pour cette année, une réduction massive depuis ‘Crisis on Infinite Earths’, donc cette année, il semble qu’il n’y aura pas d’événement spécial.

La raison pour laquelle le crossover a été annulé est une conséquence de la pandémie Covid-19, car la production de la série aurait été difficile, Étant donné les protocoles de sécurité renforcés de la pandémie, vous amèneriez de nouvelles personnes en production, et probablement seulement pendant une semaine, ce qui signifie des retards dans la planification.

Il y a aussi le risque que si quelqu’un devait être testé positif pour Covid-19 alors qu’un acteur est sur le tournage d’une autre émission, il puisse arrêter la production de deux émissions au lieu d’une, alors que la période de quarantaine est expirée.

Les producteurs et la nouvelle star Javicia Leslie sont naturellement déçus par l’impact de la nouvelle., quelque peu compréhensible avec les adieux de “ Black Lightning ” et de “ Supergirl ” cette saison, ce qui signifie que ces personnages ne rencontreront probablement pas Ryan Wilder, le remplaçant de Kate Kane.

Le départ de Ruby Rose a également compliqué un peu l’idée de crossover et avait forgé un lien avec Kate Kane, faisant du duo un point d’ancrage évident pour les histoires de crossover.