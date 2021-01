Mexique – La Commission permanenteNous avons approuvé de demander instamment aux différentes agences de rendre compte des actions menées pour la préservation du lambi et de renforcer la surveillance de sa pêche et de sa commercialisation.

Le point d’accord de la troisième commission du travail: finances et crédit public, agriculture et développement, communication et travaux publics, demandes des chefs du ministère de l’agriculture et du développement rural et de ses organes administratifs décentralisés, un rapport sur les actions à la préservation de diverses espèces d’escargots marins, notamment le Strombus Gigas ou l’escargot rose.

Le lambi est une espèce menacée selon le commerce international de conservation des espèces menacées de flore et de faune sauvages.

L’arrêt appelle également le procureur fédéral à la protection de l’environnement, en tant qu’organe décentralisé du ministère de l’environnement et des ressources naturelles, à renforcer les actions déjà engagées pour surveiller la pêche et la commercialisation de diverses espèces d’escargots marins.

À ce sujet, le sénateur Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (Morena) a fait remarquer que dans diverses régions du pays, il existe des zones restreintes et que le Mexique a le privilège d’avoir des espèces uniques au monde. comme l’escargot rose et la marina Vaquita.

«Je suis en faveur de la préservation et de la protection de l’environnement; cependant, la vie humaine doit aussi être respectée », a-t-il souligné.

Par la suite, la présidente du Conseil d’administration de la Commission permanente, la suppléante Dulce María Sauri Riancho, a ajourné la session et convoqué la prochaine session, le mercredi 27 janvier, à 11 heures, en mode distant.

LEE Ils trouvent Carolina Estefanía morte

emc